Calciomercato: sorpresa Szczesny, sta per firmare

Dal ritiro con la Juventus fino al Barcellona: è stata questa la bizzarra storia di Szczesny, forse lasciato andare troppo frettolosamente dal club bianconero.

Dopo il grave infortunio subito da Ter Stegen, il Barcellona si è presentato alla porta dell’estremo difensore polacco che non ha potuto rifiutarsi.

Questa volta, il portiere ci ha preso di nuovo gusto: ecco nuovi aggiornamenti relativi al suo futuro, visto il contratto in scadenza con il club blaugrana.

A questo punto, Szczesny continuerà a giocare o si ritirerà nuovamente?

Annuncio dalla Spagna sul futuro del portiere che è stato comunque importante in questa stagione, che ha portato il Barcellona a vincere la Coppa ed il campionato.

Annata positiva per i blaugrana che hanno anche sfiorato l’accesso alla finale di Champions League, negata per pochissimo da una grande Inter che è riuscita nell’impresa di fermare i blaugrana a San Siro.

Intanto, sul futuro di un giocatore arrivano delle novità. Con la Juventus che resta la principale protagonista di questa situazione, visto che i bianconeri hanno lasciato partire troppo presto il portiere che a Barcellona ha fatto veramente bene.

Szczesny Barcellona: novità sul futuruo del portiere

E’ il quotidiano spagnolo Marca a fare il punto della situazione in merito alla situazione dell’estremo difensore, che ha il contratto in scadenza a giugno.

Presto in fretta e furia dalla società blaugrana, dopo l’infortunio di Ter Stegen, adesso si aprono dei dubbi relativi alla permanenza o o meno di Szczesny al Barcellona.

In particolar modo, quale sarà la scelta finale da parte del calciatore che fino a qualche tempo fa aveva deciso di mettere fine alla sua esperienza da calciatore?

Szczesny Barcellona: accordo per il rinnovo?

Si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Szczesny con il Barcellona. Le parti, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronte a chiudere l’intesa per un prolungamento di un altro anno con opzione per una nuova ulteriore stagione.

Flick ha mostrato grande fiducia nell’operato del polacco che è pronto a difendere i pali del Barcellona anche per la prossima stagione. Dopo aver vinto il triplete Nazionale, con cammpionato, Supercoppa e Coppa del Re, adesso è pronto a scrivere nuovamente la storia del club con altri importanti risultati da raggiungere.

Dunque, per il momento il portiere ha già messo da parte l’idea di smettere visto che si è proeittato anima e corpo in questo nuovo progetto.