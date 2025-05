Gasp alla Roma con due fedelissimi: colpaccio giallorosso

Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma e ha già in preventivo di chiedere un paio di rinforzi mirati, di quelli che piacciono a lui

L’allenatore che ha fatto vincere l’Atalanta spera di poter ripetere lo stesso ciclo anche nella Capitale, magari con tempistiche diverse e per accorciare il periodo di ambientamento potrebbe portare dentro un paio di fedelissimi, che non lo mollano mai.

Gasperini ha le ore contate a Bergamo e sta per iniziare una nuova avventura in Serie A. Per lui si aprono le porte di Trigoria, dopo l’incontro avuto con i Friedkin a Firenze, alla presenza anche di Ghisolfi e Ranieri. Il Gasp spera di poter aprire un ciclo, soprattutto per il centenario della Roma, fra due anni e con l’appoggio della società potrebbe essere competitivo sin da subito. Lavoro e abnegazione per arrivare in alto, cosa che all’Atalanta ha già ampiamente fatto e non può replicare.

Si è parlato nelle ultime ore di un possibile inserimento da parte della Juventus, che sta cercando un allenatore dopo l’addio sicuro di Tudor. Con l’allontanamento di Giuntoli urge capire su chi orientarsi, con Comolli, uomo di fiducia di Elkann che potrebbe vagliare anche soluzioni straniere.

Gasperini si porta due pezzi a Roma: il primo è Scamacca

Gasperini nel frattempo ha dato la sua parola all’amico Claudio Ranieri e non se la rimangerà, sperando insieme di essere il massimo per la piazza di Roma. Si stanno già tracciando le linee di mercato per avere una strategia da seguire in estate. Su chi prendere e in che modo si è parlato anche a Firenze, soprattutto per quanto concerne i paletti del FFP, possibilmente da rendere meno stringenti. Al momento ci sono due nomi, fedelissimi di Gasp, che potrebbero seguirlo in questa avventura capitale.

Il primo è Gianluca Scamacca, cresciuto nella Roma prima di un lungo girovagare e reduce da un pesante infortunio al ginocchio, più un problema muscolare di non poco conto. Dopo aver trascorso tutto l’anno praticamente in infermeria, l’ex Sassuolo potrebbe essere facilmente prendibile a livello economico, magari in prestito e può rigenerarsi a Roma. Assieme a lui si è fatto il nome di Mario Pasalic, che non sarà però prendibile a zero, visto che sta rinnovando per un altro anno il suo contratto. Sta nascendo la Roma di Gasp.