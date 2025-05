Gasperini sta firmando: il primo acquisto arriva dall’Atalanta

E’ tutto pronto per la firma di Gasperini che ha già deciso la sua prossima avventura. Arrivano le ultimissime riguardo questo affare.

Gasperini è pronto a cambiare squadra.

L’avventura del tecnico proseguirà in Serie A. Manca solo l’ufficialità di un accordo che è già stato raggiunto, con la società che ha deciso di investire sull’esperienza dell’allenatore che avrà la possibilità di confrontarsi con una bella piazza che ha una tifoseria esigente e ambiziosa.

Una scelta forte da parte del tecnico che ha ritenuto conclusa la sua avventura a Bergamo. Adesso dall’Atalanta è pronto a raggiungerlo anche un altro giocatore, ecco quale.

La conferma è arrivata poco fa da Sky Sport con Gianluca Di Marzio che ha fornito ulteriori aggiornamenti relativi all’arrivo in panchina di Gasperini che ha deciso di accettare la proposta del club.

Ecco le ultimissime notizie relative all’ingaggio dell’allenatore che è pronto a scrivere la storia di un altro club di Serie A.

Gasperini sta firmando, è tutto fatto

L’inserimento last minute della Juventus non ha subito gli effetti sperati. Alla fine Gasperini è stato di parola ed ha deciso di accettare la proposta di un’altra squadra di Serie A, che si era mossa in anticipo per ingaggiare il tecnico.

Dopo le parole di Ranieri, che avevano fatto allontanare questa pista, alla fine la scelta della società è ricaduta proprio sul tecnico con i Friedkin che hanno deciso di nominare come prossimo allenatore della Roma Gasperini.

E’ l’uomo giusto per portare avanti il progetto dei giallorossi che si basa sulla valorizzazione dei giovani talenti. Intanto, emergono già le prime voci relative alle possibili richieste da parte dell’allenatore che potrebbe pescare dalla sua ex squadra.

Chi prende la Roma dall’Atalanta?

Bottega cara, quella di Bergamo, con i pezzi pregiato che costano davvero tanto. Ma dalla Capitale rilanciano e sperano che il nuovo corso possa regalare qualche novità.

I Friedkin potrebbero decidere di accontentare Gasperini e magari portare alla Roma qualche suo pupillo, come De Roon o Ederson a centrocampo, Lookman in attacco. Scalvini in difesa.

Tutta gente che ha conquistato una certa fama proprio grazie all’allenatore e che oggi hanno una valutazione davvero molto elevata. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite e possono regalare sempre delle grandi sorprese.