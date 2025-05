Tare ha già chiuso il primo colpo: dal Napoli al Milan in due minuti

Igli Tare è pronto a fare impazzire di gioia i tifosi rossoneri: addio Napoli, il suo futuro può davvero essere al Milan

Un contratto di due anni. La missione, entro l’estate 2027, di riportare il Milan in alto, a vincere, a competere tanto in Serie A quanto in Europa. Igli Tare è chiamato, dopo anni più che positivi alla Lazio, a mostrare il suo talento contribuendo alla rinascita del ‘Diavolo’.

Il Milan riparte da uno dei dirigenti più navigati ed esperti, che nella sua precedente esperienza ha portato in Serie A giocatori divenuti campioni come Sergej Milinkovic-Savic. Ed è da questo punto di vista – in ottica calciomercato – che il club rossonero ha mostrato negli ultimi due anni disorganizzazione, una preoccupante confusione figlia della mancanza di una figura come Tare. Adesso il Milan un ds ce l’ha ed è tra i migliori in circolazione: niente più scuse. Il mercato rossonero ripartirà inevitabilmente dalla scelta del nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri che pare vicino al ritorno sulla panchina del Milan.

Il 18esimo Scudetto rossonero fu proprio a firma del livornese che, oggi, è ambito pure dal Napoli per un’eventuale (ad oggi, pare, remoto) post Conte. Si ripartirà dalle potenziali cessioni che serviranno a fare spazio ad un tesoretto corposo da investire, poi, sulle entrate. Tijjani Reijnders rimane sempre in orbita Manchester City: si vocifera di una proposta da 70 milioni a cui la dirigenza di Via Aldo Rossi non potrà dire di no.

Allo stesso modo spazio alle entrate, ai colpi che dovranno regalare in primis qualità ma anche carisma ed esperienza ad un gruppo parso spesso troppo fragile e volubile in campo. Ecco quindi che i vertici rossoneri, guidati da Tare, sarebbero pronti a mettere a segno un clamoroso scippo di mercato al Napoli: addio definitivo agli azzurri.

Addio Napoli, c’è il Milan: annuncio clamoroso

Il giornalista Fabio Bergomi, su ‘X’, ha lanciato una bomba di mercato che riguarda il Milan e – da non troppo lontano – pure il Napoli. I rossoneri sarebbero vicini ad un acquisto clamoroso, tra i più importanti della prossima estate.

“Il Milan piazza il primo colpo di mercato. Accordo in fase di definizione. Salvo clamorosi dietrofront, Alejandro Garnacho vestirà la maglia rossonera!“, il breve messaggio di Bergomi che pare quindi certo che la dirigenza di Via Aldo Rossi punterà sull’ala del Manchester United, già accostata al Napoli lo scorso gennaio. Dopo il tira e molla sull’ingaggio con il club di De Laurentiis, l’argentino è rimasto all’Old Trafford dove ha recentemente perso la finale di Europa League col Tottenham.

Il 20enne ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con i ‘Red Devils’ con cui, in quest’ultima stagione, ha racimolato 58 presenze con 11 reti e 10 assist vincenti all’attivo. Numeri importanti che vista la giovane età potrebbero crescere a breve-medio termine. Niente Napoli, dunque: le porte della Serie A per Garnacho potrebbero aprirsi grazie ai rossoneri: staremo a vedere.