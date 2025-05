Andrea Pirlo torna in Serie A: con lui un grande ex Milan

Andrea Pirlo, dopo la brutta parentesi vissuta alla Sampdoria, è pronto a tornare e questa volta in Serie A.

Dopo la Juventus non ha più allenato nel massimo campionato italiano Andrea Pirlo che in verità, nonostante l’anno buio alla Samp, aveva dimostrato comunque buone cose in bianconero trovando quello che è uno degli ultimi trofei della storia della Juventus, per la Supercoppa che riuscì a vincere contro il Napoli che era gestito ai tempi dal suo compagno di squadra di una vita, Rino Gattuso.

Ed è con un altro ex Milan che si contende quelle che sono le voci di calciomercato che riguardano il comparto allenatori. Andrea Pirlo è in pole per firmare in Serie A, ma occhio all’alternativa che è uno dei quei centrocampisti che facevano parte del Milan che riuscì a vincere con Allegri in panchina, il penultimo Scudetto della storia rossonera.

Andrea Pirlo in panchina: pronto il grande ritorno in Serie A

Ha già allenato in Serie A, Andrea Pirlo, e lo ha fatto quando fu scelto nel periodo post-Sarri per la rivoluzione in bianconero che, in realtà, non è mai arrivata. Tornò sui propri passi la Juventus, tornando su Max Allegri. Le cose per Pirlo sono andate male da lì in avanti, ma la sua occasione potrebbe essere arrivata, di nuovo in Serie A.

Un club neo-promosso che cambierà guida tecnica per volontà dello stesso allenatore che lascia la squadra dopo la straordinaria promozione storica al club toscano, potrebbe scegliere Pirlo come nuovo allenatore.

Si tratta del Pisa che, separandosi con Pippo Inzaghi, potrebbe sostituirlo con Andrea Pirlo. L’allenatore ex Samp cerca il riscatto dopo il periodo vissuto in blucerchiato, nella terribile stagione che ha vissuto poi la Sampdoria anche senza l’ex centrocampista. Stesso Pisa che però valuta anche l’alternativa, di spessore internazionale, per la propria panchina.

Nuovo allenatore Pisa: Pirlo e un ex Milan tra i candidati

Dall’estero e precisamente da Fichajes.com, fanno sapere che c’è anche Mark Van Bommel tra le idee del Pisa. Assieme a Pirlo, l’ex Milan è un potenziale candidato per la panchina del Pisa. L’allenatore ex PSV piace ad alcuni club della Liga e starebbe valutando tra l’opzione in Spagna e in Italia.

La scelta che porterà al Pisa sarà tra questi due allenatori che hanno già calcato palcoscenici importanti da allenatori, tra Champions League e squadre di vertice. L’addio di Pippo Inzaghi potrebbe portare alla nomina di uno dei due. La speranza del Pisa è quella di chiudere, quanto prima, la telenovela allenatore per poter preparare al meglio la stagione che dovrà vivere in Serie A.