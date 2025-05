Cristiano Ronaldo sta per firmare: svelato il suo futuro

Accordo raggiunto con Cristiano Ronaldo. Ecco le ultimissime sul futuro dell’attaccante portoghese, che ha preso una decisione importante per la sua carriera.

Dopo alcune settimane di tira e molla, è arrivata finalmente la svolta per il giocatore che si appresta a firmare un altro contratto importante, l’ennesimo della sua carriera.

Infatti, arrivano altre indiscrezioni relative all’accordo raggiunto con il campione portoghese che per il momento non intende smettere con il calcio giocato.

Nonostante l’età, infatti, si sente ancora al top della forma e vuole continuare a giocare per essere protagonista con il suo Portogallo ai prossimi Mondiali.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo?

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, è tutto pronto per la firma del calciatore che in questi giorni ha raggiunto l’intesa con il club.

Manca solo la fumata bianca e l’annuncio definitivo su questo affare, con la società che – ancora una volta – con uno sforzo economico notevole, ha deciso di chiudere l’intesa con l’asso portoghese che dunque ha già accettato la proposta.

Cristiano Ronaldo giocherà al Mondiale per Club?

C’è ancora l’incognita relativa alla partecipazione o meno del giocatore alla prossima competizione Fifa.

Nelle scorse settimane sono uscite fuori delle notizie relative al possibile ingaggio di Ronaldo da parte di una delle squadre che farà parte del Mondiale per Club 2025.

In Italia si è pensato all’Inter mentre in Brasile al Flamengo. Ad oggi, però, non ci sono conferme sullo stato di questa trattativa. Anzi.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra conferma circa l’intenzione dei dirigenti di definire al più presto l’intesa per il rinnovo di Ronaldo con l’Al Nassr.

Rinnovo Cristiano Ronaldo Al Nassr, cosa sta succedendo

Tutto pronto per la firma dell’attaccante, che dunque proseguirà la sua esperienza in Arabia Saudita.

Arrivano altre conferme su questa indiscrezioni di mercato. Non ci sono più sorprese, dunque, con il giocatore che continuerà a vestire la maglia dell’Al Nassr che ha chiuso di nuovo questa operazione.

Dopo alcune voci di un addio di CR7, alla fine il Cda dell’Al Nassr ha ufficialmente presentato l’offerta di rinnovo. Nessun dubbio da parte di Ronaldo, che è stato fra i primi a mettere piede nel campionato arabo nel 2022.

Con questa decisione, la strada per la prossima stagione è già decisa. CR7 attende l’annuncio definitivo dell’Al Nassr con l’obiettivo di continuare a scrivere la storia nel campionato asiatico.