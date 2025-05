Del Piero allenerà in Italia: la destinazione in una grande piazza

Ha annunciato di essere diventato allenatore Alessandro Del Piero, dopo aver conseguito il percorso per allenare a Coverciano.

Adesso possiamo chiamarlo “Mister” come ha dichiarato proprio lo stesso ex capitano della Juventus che, dopo diversi rumors circolati nel corso degli ultimi anni, non è alla Juve da dirigente che tornerà all’opera, nel calcio italiano.

Come riportato da TMW, una grande piazza potrebbe attendere Alessandro Del Piero, come allenatore in Italia. Ci sono le quotazioni al ribasso, sui siti di scommesse, che anticipano quella che è la destinazione in panchina per Del Piero.

Del Piero diventa allenatore: l’ipotesi in panchina in Italia

Alessandro Del Piero rientra tra i possibili allenatori in Italia, anche se non subito ad altissimi livelli. Da quando ha smesso col calcio, in Australia, l’ex leggenda della Juventus è diventato un bravissimo opinionista televisivo, affiancando figure come quella di Henry, Micah Richards, che hanno avuto enorme successo all’estero, per il programma che condividono lontano dall’Italia. Però il tempo da opinionista sarebbe finito per ADP.

Il capitano storico della Juventus, tornando nel calcio italiano, potrebbe presto sedersi su una panchina. Non subito a livelli importanti, come quelli in Serie A, ma comunque in una grande piazza.

Si tratta della possibilità di vederlo in Serie B, tra le opzioni più probabili per Alessandro Del Piero. Sono diverse le piazze che, puntando sulle sue idee calcistiche, potrebbero scegliere come allenatore proprio Del Piero che, in questo momento per i bookmakers, è quotato a 3.50 per la panchina in B. Ciò vuol dire che, se si scommettesse un euro su una qualsiasi panchina di B, per Alessandro Del Piero, la vincita sarebbe di tre euro e cinquanta.

Dove allenerà Del Piero? Spuntano più ipotesi

Ci sono diverse ipotesi per la scelta di Del Piero. Una potrebbe riguardare una grande piazza tra i club della prossima Serie B.

Il valzer di allenatori, così come in Serie A, si presenta anche per il campionato cadetto. Squadre come il Bari e il Frosinone potrebbero aver bisogno di una nuova figura e l’esperienza di Del Piero potrebbe fare al caso loro. Altrimenti c’è una terza ipotesi in Serie C, che riguarda la sua Juventus. Non si esclude, a questo punto, la possibilità di vederlo alla Juve Next Gen che vedrebbe in Del Piero la figura di allenatore. Un primo passo verso la Juve dei grandi magari, un domani, in Serie A.