Incontro dopo la finale: Inzaghi via, indizio inequivocabile

Arrivano importanti novità da Monaco di Baviera. Ecco le ultimissime notizie relative al futuro in panchina di Simone Inzaghi, che rischia grosso dopo il pesante ko in finale di Champions League.

La situazione è abbastanza seria e l’aria che si respira nello spogliatoio è motlo pesante. Il clima non è dei migliori con l’Inter che rimpiangerà e non poco questa stagione.

Dal sogno triplete all’incubo zero titoli, purtroppo i nerazzurri si sono giocati tutti gli obiettivi nell’ultimo mese di maggio che ha regalato solo delusioni alla squadra di Inzaghi.

Ed è proprio il tecnico il principale imputato di questa situazione: perché adesso il futuro di Inzaghi è in bilico.

Importanti novità di mercato sul futuro all’Inter di Simone Inzaghi.

Brutta tegola per l’allenatore che ha perso in finale per 5-0 contro il Psg. Adesso il suo futuro è in bilico. Marotta ha annunciato che è previsto un summit, nei prossimi giorni, per fare il punto della situazione riguardo il destino del tecnico,.

Intanto, a Monaco di Baviera ad assistere alla finale c’era un altro proprietario di club che è alla ricerca di un allenatore e che potrebbe approfittare di questa situazione per strappare ai nerazzurri Inzaghi.

Inzaghi via dall’Inter, dove può andare

Oltre alle sirene provenienti dall’Arabia Saudita, c’è anche un’altra possibilità per Simone Inzaghi che potrebbe salutare l’Inter e proseguire l’esperienza in Serie A.

E’ notizia di qualche giorno fa l’interesse da parte della Juventus che avrebbe mostrato gradimento nei confronti dell’allenatore, che potrebbe decidere di chiudere l’avventura in nerazzurro per andare in bianconero.

I tifosi, ormai, delusi da questa stagione conclusa con zero titoli, potrebbero chiedere a gran voce l’allontanamento del tecnico che avrà un incontro con la società nei prossimi giorni.

Intanto a Monaco di Baviera, ad assistere alla sconfitta dell’Inter contro il Psg, c’era anche Elkann con la famiglia. Il proprietario della Juventus potrebbe farci un pensierino per portare alla Vecchia Signora Inzaghi.

Quale sarà il futuro di Inzaghi?

Le prossime ore saranno decisive e daranno una risposta chiara riguardo l’obiettivo dell’Inter che, in caso di addio anticipato di Inzaghi, potrebbe fare all in su Fabregas che è la prima scelta di Marotta.

Ovviamente, con la Juventus guarda con interesse a questa situazione visto che attualmente è con un vuoto in panchina considerato che Tudor non rimarrà in bianconero.

La società potrebbe entrare in gioco e approfittare dell’occasione per portare alla Juventus Inzaghi, che potrebbe aprire un nuovo ciclo in bianconero.