La Juve è pronta a chiudere: il prossimo colpo arriva per 15 milioni

Dopo la delusione per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la ‘Vecchia Signora’ ha in canna un colpo da 15 milioni euro

Antonio Conte sarà il tecnico del Napoli anche nella prossima stagione. Dopo tre ore di colloquio con il Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino ha sciolto la riserva decidendo di restare al timone della squadra che quest’anno ha condotto al quarto scudetto della sua storia.

Il relativo annuncio è arrivato via social network direttamente da De Laurentiis: “Avanti tutta e più forti di prima!”, ha postato il numero uno azzurro. A stretto giro, anche il club partenopeo ha ufficializzato la permanenza di Conte con un video con a corredo la didascalia “Con Te Ag4ain”.

Dunque, possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi azzurri mentre per quelli della Juventus è un’autentica doccia fredda visto che Conte ha accarezzato l’idea di salutare il Napoli proprio per riabbracciare la ‘Vecchia Signora’. Comunque, sono in arrivo buone notizie anche per i supporter bianconeri dal momento che la Juventus ha in canna un colpo da 15 milioni di euro.

Juventus, pronti 15 milioni di euro per Diego Moreira

La Juventus serra i tempi per Diego Moreira, giovane talento in forza allo Strasburgo. Il club bianconero lo segue da tempo, con il classe 2004 portoghese naturalizzato belga che ha favorevolmente impressionato in questa stagione appena andata in archivio tant’è vero che ha giocato un ruolo chiave nella conquista da parte dello Strasburgo di un posto nelle competizioni europee.

Tuttavia, il costo del trasferimento potrebbe rivelarsi un ostacolo non facile da superare. La Juventus sarebbe pronta a presentare un’offerta di 15 milioni di euro che, però, non soddisfa la richiesta dello Strasburgo la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ciononostante, in casa bianconera regna l’ottimismo circa il buon esito dell’affare dato che Diego Moreira avrebbe espresso il proprio gradimento al trasferimento, con la sua volontà che, quindi, potrebbe rivelarsi decisiva nella trattativa.

D’altra parte, secondo quanto riportato da JuveFC, la ‘Vecchia Signora’ è seriamente intenzionata a concludere l’accordo considerando Moreira con la sua versatilità (può giocare sia come centrocampista sia come esterno d’attacco) un profilo funzionale alla propria attuale strategia di rilancio del progetto tecnico.

Come detto, l’interesse della Juventus per il classe 2004 dello Strasburgo non è recente avendone costantemente monitorato la crescita che è stata esponenziale tanto che Moreira è entrato nei radar di altri club. Nondimeno, al momento la ‘Vecchia Signora’ è in vantaggio, con i prossimi giorni che saranno cruciali per decidere se alzare l’offerta o cercare soluzioni alternative per arrivare a un accordo con lo Strasburgo.