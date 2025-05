L’accordo è stato già raggiunto: via dopo la finale di Champions League

Dopo la finale di Champions League potrebbe consumarsi l’addio: i rumors dicono che l’accordo è già stato raggiunto.

Le poche ore che mancano alla finale di Champions League rappresentano un’attesa interminabile per i tifosi dell’Inter. Stasera i nerazzurri hanno la grande chance di conquistare per la quarta volta nella loro storia la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ e riscattare così l’amarezza di due anni fa, quando la squadra allenata da Simone Inzaghi venne sconfitta 1-0 dal Manchester City nella finale di Istanbul.

Ma cosa potrebbe decidere di fare il tecnico piacentino dopo la finale di Champions? E’ questa la domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi interisti, specialmente dopo i tanti rumors circolati in questi ultimi giorni. In molti sono convinti che in caso di vittoria Simone Inzaghi potrebbe anche ritenere conclusa la sua esperienza in nerazzurro per cominciare una nuova avventura altrove.

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile interessamento della Juventus, scottata dal mancato arrivo di Antonio Conte: il tecnico salentino ha deciso di rimanere alla guida del Napoli, una scelta che ha spinto i bianconeri a sondare il terreno per l’allenatore dell’Inter. Tuttavia sembra che se davvero sarà separazione con il club di Viale della Liberazione la sua destinazione sarà un’altra.

Non ci sono più dubbi: offerta pazzesca, lascia dopo la finale

Stando a quanto riportato da Interlive.it, infatti, pare che Simone Inzaghi abbia già un accordo di massima con l’Al-Hilal. Il club saudita è pronto a ricoprirlo d’oro: 25 milioni di euro all’anno, a cui si andrebbero poi ad aggiungere vari bonus. Un’offerta pazzesca che renderebbe Inzaghi l’allenatore più pagato al mondo.

L’Inter non può ovviamente nemmeno avvicinarsi a un’offerta di questo tipo, che è praticamente il triplo di quanto potrebbe offrire oggi Marotta all’ex allenatore della Lazio. Tuttavia i nerazzurri sono ancora convinti di poter trattenere Inzaghi: l’obiettivo della Beneamata è quello di garantirgli un ingaggio importante e duraturo, oltre a un mercato all’altezza con nomi di grande spessore.

Vedremo se tutto questo basterà a fare in modo che Inzaghi prosegua la sua avventura alla guida dell’Inter o se invece preferirà volare in Arabia Saudita e tentare una nuova esperienza nella Saudi Pro League. Del futuro del tecnico piacentino se ne parlerà sicuramente a partire dalla prossima settimana: ora c’è prima una Champions League da portare a casa.