La Juventus è stata “tradita”: smacco terribile

Il campionato è appena andato in archivio ma la Juventus già incassa un terribile smacco: è stata ‘tradita’

La ‘Vecchia Signora’ ha perso il suo fascino. Un tempo una chiamata da parte della Juventus faceva diventare carta straccia anche contratti pluriennali. Ora non è più così, lo stesso club bianconero non è più quello che in Serie A faceva il bello e il cattivo tempo.

Dopo una stagione deludente, con tanto di cambio della guardia in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor, i bianconeri sono chiamati a rialzare subito la testa visto che è alle porte il Mondiale per Club (in calendario dal 14 giugno al 13 luglio) dove, insieme all’Inter, rappresenteranno il calcio italiano.

Nel frattempo, a conferma di quanto detto nell’incipit, la Juventus deve incassare un inaspettato e terribile ‘smacco’, anzi un vero e proprio tradimento.

Conte rimane al Napoli, tifosi bianconeri scatenati sui social: “Traditore”

A guidare i bianconeri nel Mondiale per Club sarà Igor Tudor che ha conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, il tecnico croato farà le valigie al termine della nuova competizione per club targata FIFA. Ma, allora, chi al suo posto?

Ebbene, la pista Antonio Conte è definitivamente tramontata dal momento che il tecnico salentino, dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di restare al Napoli. Un colpo di scena, quando sembrava certo il ritorno di Conte alla Continassa, che proprio non è andato giù, per usare un eufemismo, ai tifosi bianconeri che sui social network si sono scatenati contro il tecnico leccese.

In particolare, un’utente di ‘X’ lo accusa di essere un traditore seriale: “Conte ha tradito la Juventus 3 volte: 2014, scappato dalla Juve (per ovvi motivi) ma andato in Nazionale, quindi FIGC che aveva colpito la Juve dopo Calciopoli. 2019, andando all’Inter, eterni rivali della Juve. Con odio di Andrea Agnelli. Oggi, 2025, preferisce restare a Napoli“. Sulla stessa lunghezza d’onda un altro utente di ‘X’: “Vorrei lanciare un messaggio a tutti i tifosi della Juventus, da oggi non chiamate più Antonio Conte juventino, ha tradito di nuovo quella che chiamava fede calcistica, via la stella dallo stadio, non meriti più il rispetto“.

Per altro utente ancora, Conte, oltre che traditore, come un abile stratega ha inscenato il suo ritorno alla Juve solo per spingere De Laurentiis a investire massicciamente sul mercato: “Quest’uomo per la seconda volta ha tradito il mondo Juve con tanto di messa in scena per portare De Lamentiis a fare un mercato top. Inutile girarci attorno, Conte e la Juve erano a un passo dal matrimonio, ma la sua tattica ha vinto. Da noi non vedrai più amore. La Juve è Juve“. Insomma, Antonio Conte è passato dell’essere un idolo dei tifosi a traditore della causa bianconera: chi lo avrebbe mai immaginato?