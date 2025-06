Anguissa via da Napoli, il sostituto è un Big di Serie A

Zambo Anguissa pronto a dire addio al Napoli: grande colpo in Serie A, gli azzurri sono pronti a fare un’offerta

Un sogno tricolore per il quale in molti, ancora oggi, stanno esultando. Il Napoli è campione d’Italia ed il suo percorso, con ambizioni rinnovate, proseguirà sempre con Antonio Conte in panchina. Un nuovo accordo, promesse di mercato per rendere ancora più competitivo il gruppo azzurro, dicendo addio definitivamente alla Juve.

Conte vuole un Napoli da combattimento, capace di avanzare il più possibile in Champions League – l’Inter ha dimostrato che è possibile arrivare in finale – e ripetersi proprio in campionato: lo Scudetto numero 5 è sicuramente uno degli obiettivi dell’ex Commissario tecnico. Nel mezzo il calciomercato, un tema già bollente che vedrà il ds azzurro Giovanni Manna carico di lavoro, tra entrate ed uscite. Chiusa positivamente la questione allenatore, adesso il Napoli deve tornare a comprare per puntare a dei miglioramenti concreti in ogni reparto. Occhio, però, anche agli addii: uno assai probabile riguarda la mediana.

Zambo Anguissa già nei mesi scorsi è stato accostato ad una potenziale partenza da Napoli. Il centrocampista camerunense, 29 anni, è in scadenza nel giugno 2027 con il club di De Laurentiis. Anguissa potrebbe lasciare un vuoto importante nella mediana dei campioni d’Italia, al punto che gli azzurri starebbero già valutando l’eventuale sostituto se non dovessero riuscire a trattenere l’ex Fulham. A riferirlo è stato il ‘Corriere dello Sport’, nelle scorse ore.

Erede Anguissa: arriva il big dalla rivale

L’Arabia Saudita, ed in particolare l’Al-Qadisiyya pare essere in grado di spaventare i tifosi azzurri, con una proposta che potrebbe portare nei mesi estivi Anguissa a lasciare la Serie A per la Saudi Pro League. Chi al suo posto? Da Napoli hanno le idee chiarissime, con un grande nome che potrebbe arrivare dal campionato italiano.

Davide Frattesi, secondo quanto riferito, sarebbe il grande sogno degli azzurri per il centrocampo. Una mezzala brava sotto porta, un calciatore completo ideale per il gioco che ha in mente di proporre Antonio Conte. L’identikit perfetto. Un giocatore di grande sostanza ma anche qualità in mezzo al campo: testimonianza del valore di Frattesi sicuramente il fortissimo interesse di Tottenham e soprattutto Roma lo scorso gennaio.

Alla fine non se ne fece nulla, ora tutto può cambiare. A maggior ragione dopo la tragica finale di Monaco nella quale l’Inter è stata asfaltata 5-0 dal PSG e che potrebbe portare ad un ribaltone totale per l’anno prossimo, a partire da Simone Inzaghi. Tutto in divenire ma per Frattesi la priorità è sempre quella di giocare titolare, da protagonista, in una grande piazza: il Napoli campione d’Italia in carica potrebbe dargli questa possibilità.