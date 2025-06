Contatti con Motta, ritorno in Serie A: allenerà un top club – Sky

Sono stati svelati i contatti con Thiago Motta per il ritorno in Serie A, in un top club del campionato italiano.

Come riferisce Sky Sport si tratta della possibilità per il tecnico italo-brasiliano di rilanciarsi nell’immediato. Dopo l’annata vissuta in chiaroscuro alla Juventus, dopo l’exploit importante che aveva vissuto al Bologna, ecco che il suo ritorno non tarderà ad arrivare.

Non ha voglia di restare fermo lo stesso ex allenatore della Juventus, dopo la disastrosa annata vissuta in bianconero. Ha voglia di ripartire, mostrando a tutti che per lui è stata solo una parentesi negativa quella che ha portato al fallimento alla Juventus. Un fallimento che vuole presto dimenticare, firmando per la squadra con la quale avrebbe avuto dei contatti quest’oggi.

Thiago Motta riparte subito in Serie A: contatti col top club

Nel valzer di panchine che riguarda gli allenatori in Serie A ci è finito adesso anche Thiago Motta. L’allenatore che è stato esonerato dalla Juventus nel corso della stagione che si è appena conclusa – almeno per quanto riguarda il campionato, perché c’è il Mondiale per Club alle porte -, sarebbe addirittura già pronto a ripartire.

Ha atteso un po’, non accettando le destinazioni estere, per fare in modo di ritornare ad allenare poi in Serie A. Prima al Genoa e poi allo Spezia in Liguria, per il grande salto al Bologna e alla Juventus, toccando una Champions League che vivrebbe anche nella prossima stagione, considerando la destinazione che lo riguarda.

Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta. Come riferisce l’emittente satellitare, la Dea lo individuerebbe come erede diretto di Gian Piero Gasperini. D’altronde è figlio della “scuola Gasp”, l’allenatore che considera proprio Gian Piero come suo maestro calcistico. Ed è infatti in un profilo di questo tipo che cerca il suo nuovo allenatore l’Atalanta, probabilmente sia perché vuole continuare su quell’onda il proprio progetto, sia perché Gasperini potrebbe aver consigliato il tecnico ai Percassi per il domani a Bergamo.

La firma con Thiago Motta: c’è una anche doppia alternativa

Ci sono altri due allenatori che sono “figli” della scuola Gasperini, oltre all’italo-brasiliano. Il primo nome per la Dea è sicuramente quello che porta a Thiago Motta come nuovo allenatore dell’Atalanta, ma c’è anche il piano B o C.

Il primo nome è quello di Raffaele Palladino che si è da poco separato con la Fiorentina, con annuncio ufficiale anche dei viola. Potrebbe esserci proprio la società orobica dietro le scelte del tecnico di Mugnano. Dall’altra parte, invece, il possibile approdo di Ivan Juric che vuole rilanciarsi dopo la brutta parentesi vissuta tra Roma e Southampton. Per lui sarebbe una grandissima occasione quella all’Atalanta.