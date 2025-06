Addio Inter: Acerbi ha scelto un’altra squadra

Il nome di Acerbi è tornato d’attualità negli ultimi giorni a causa della finale persa in Champions League con l’Inter e della diatriba avuta con Spalletti.

Il difensore, infatti, risentito per alcune dichiarazioni passate del ct, ha deciso di non accettare la convocazione per l’Italia in vista delle prossime sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Una scelta forte con Acerbi che ha ricevuto numerose critiche per questa decisione. Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del difensore, che ha il contratto in scadenza con l’Inter.

L’addio di Simone Inzaghi, infatti, apre a dei nuovi scenari per il destino dell’ex Lazio.

Quale sarà il futuro di Acerbi?

Nonostante l’età, anche in questa stagione il calciatore si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Punto di riferimento della retroguardia nerazzurra, è stato protagonista inatteso della semifinale che ha portato l’Inter ad affrontare il Psg in finale di Champions League.

Purtroppo, l’esito dell’ultimo atto della competizione europea non ha sorriso ai nerazzurri che hanno chiuso l’annata con zero titoli.

Ciò ha portato ad un malcontento generale, che ha convinto Inzaghi a mollare la panchina. Il tecnico, infatti, non sarà più l’allenatore dell’Inter e si dirigerà prossimamente in Arabia Saudita.

Il tecnico non sarà l’unico a salutare, visto che anche altri sono pronti a seguirlo.

Acerbi via dall’Inter, dove sta andando

Ecco le ultimissime notizie sul futuro di Acerbi, che è pronto a fare le valigie per raggiungere un nuovo club.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, il calciatore è già con le valigie in mano e starebbe valutando una grande offerta.

Infatti, Inzaghi potrebbe portare all’Al Hilal Acerbi che a parametro zero da luglio potrebbe firmare con chiunque.

Acerbi in Arabia Saudita?

Ci sarebbe questa offerta sul tavolo del giocatore che sta valutando attentamente la situazione, insieme alla sua famiglia.

Per Acerbi è arrivato il momento di salutare l’Italia? Valutazioni in corso da parte del giocatore che prossimamente deciderà il da farsi, con il calciatore che a questo punto è pronto a fare le valigie e ad accettare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Le cifre in ballo sono davvero alte per il calciatore che potrebbe raggiungere Simone Inzaghi all’Al Hilal, considerato uno dei top club della Saudi Pro League e che può contare su una rosa di tutto rispetto con calciatori fortissimi, come Milinkovic Savic e non solo.