Allegri pesca il jolly dalla Juve, un Top bianconero al Milan!

Allegri ha già detto alla dirigenza del Milan quale deve essere il primo rinforzo: il tecnico livornese vuole il jolly della Juve.

Massimiliano Allegri si è già messo al lavoro per cercare di ricostruire un Milan forte e competitivo. Un’impresa non semplice, tenendo anche conto che i rossoneri non hanno ottenuto il pass per l’Europa e dovranno quindi fare a meno di importanti introiti, senza dimenticare un’attrattività inferiore proprio a causa della mancata qualificazione europea.

Allegri e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, dovranno anzitutto capire quali giocatori sono destinati a lasciare Milanello. Uno degli indiziati è Theo Hernandez: da diversi mesi si parla della probabile partenza del laterale francese e in molti ricorderanno che già nello scorso mercato di gennaio l’addio è stato molto vicino (il Como aveva offerto 40 milioni di euro).

Ora sembra che i tempi siano maturi per arrivare alla separazione. Dopo sei stagioni in rossonero, caratterizzate da 258 presenze e 34 reti, l’ex Real Madrid è davvero a un passo dal salutare il Diavolo: il suo contratto con il Milan scade a giugno 2026, l’interesse a rinnovare non sembra esserci più da entrambe le parti e i rossoneri vogliono evitare di perderlo a parametro zero.

Dalla Juve al Milan: lo vuole Allegri, contatti avviati

Se davvero, come sembra, si consumerà l’addio di Theo Hernandez il Milan dovrà andare subito a caccia di un valido sostituto. Allegri, in realtà, pare abbia già individuato il profilo che può prendere il posto di Theo e garantire un rendimento di grande livello. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico livornese vorrebbe avere Andrea Cambiaso anche al Milan.

Nelle scorse stagioni in cui sedeva sulla panchina della Juventus il nuovo allenatore del Milan ha apprezzato le tante qualità dell’esterno italiano, molto bravo tatticamente e anche particolarmente duttile (può giocare anche sulla fascia destra). Tuttavia arrivare a Cambiaso non è affatto semplice.

La Juventus non chiude alla possibilità di cedere l’ex genoano, ma lo farebbe solo davanti a un’offerta davvero irrinunciabile. Nella scorsa finestra di calciomercato invernale il Manchester City aveva fatto un tentativo per il laterale, arrivando a offrire la bellezza di 60 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri. Alla fine Cambiaso è rimasto a Torino ma i Citizens non hanno mai mollato la presa. Il Milan ci proverà comunque, pur continuando a tenere vive altre piste.