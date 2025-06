Fumata nera in Serie A, torna Juric: la destinazione

Il calciomercato in Serie A, in questo momento, riguarda il grande valzer degli allenatori in Italia e compare anche il nome di Ivan Juric come nome annunciato per il ritorno dopo l’esperienza vissuta a Roma.

L’allenatore croato ha scelto la via del nuovo inizio quando, salutando la Roma con l’esonero, si è subito messo all’opera in una realtà ancora più difficile di quella capitolina. L’avventura al Southampton è andata malissimo, con la retrocessione che era già praticamente cosa concreta prima dell’aritmetica, ma di certo non può essere buttato tutto ciò che ha fatto in precedenza, nella sua carriera da allenatore, il tecnico croato.

Non andrà in Croazia, dove lo hanno cercato per uno dei club di vertice del campionato del suo paese. Ma è in Italia che proseguirà la carriera di Ivan Juric, come fanno sapere da TMW in caso di fumata nera che arriva sul colloquio per il rinnovo col proprio allenatore in Serie A.

Juric in Serie A in caso di fumata nera: la possibilità

Nella Serie A dei ritorni, perché prima con Allegri al Milan e poi con Sarri alla Lazio, pareva esserci finito anche Ivan Juric. Non è al Torino però che si rivedrà, anche a causa di un rapporto che in realtà non si è ricucito col passare del tempo tra lui e la società granata. Ma Ivan Juric può tornare ad allenare in Serie A, dopo le esperienze passate con Hellas Verona e Genoa, oltre che in Piemonte.

Pensava di poter toccare livelli buoni anche in Europa, ma ha da ricostruirsi qualcosa Ivan Juric al suo ritorno in Italia e una piazza per lui potrebbe essere una comunque molto calda, che cerca qualcosa in più di una semplice salvezza aritmetica alla penultima giornata.

È infatti questo che sta spingendo Giulini a fare delle valutazioni, sul futuro o meno del tecnico in Sardegna. Il tecnico rischia l’addio, con la panchina del Cagliari che potrebbe vedere Ivan Juric come sostituto in rossoblu, qualora dovesse effettivamente arrivare la fumata nera su Nicola.

Juric o un’alternativa: le opzioni sul tavolo in caso di esonero

Dovesse essere esonerato dal Cagliari, Davide Nicola, tra i primi nomi ci sono quelli di Juric e Baroni. Il secondo è più complesso, perché piace al Torino, che pure si separerebbe da Vanoli.

A quel punto, con Vanoli via dal Toro, occhio alla possibilità di vederlo al Cagliari. Ironia della sorte, i due ex allenatori del Torino potrebbero contendersi la panchina del Cagliari nel corso di questa estate. Sullo sfondo c’è anche il nome del giovane ma bravissimo Fabio Pisacane, che ha fatto benissimo alla Primavera del club sardo.