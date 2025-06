Gosens in una Big di Serie A, colpaccio di mercato

Dopo aver vestito la maglia dell’Inter, Gosens torna in una big di Serie A: super colpo di mercato, i tifosi restano a bocca aperta

L’avventura alla Fiorentina per Robin Gosens potrebbe essere già ai titoli di coda. Dopo essersi rilanciato in grande stile nel calcio italiano, il tornante tedesco potrebbe avere presto l’opportunità di mettersi in gioco con una nuova big italiana, dopo aver già vestito in passato la maglia dell’Inter e, ancor prima, quella dell’Atalanta.

Quanto accaduto a Firenze in questi giorni, con l’addio, piuttosto rocambolesco, di Palladino, tecnico che ha saputo valorizzarne il potenziale, avrebbe infatti lasciato molto perplesso l’ex Union Berlino. Alla luce di quanto successo, per il tedesco è quindi inevitabile cominciare a guardarsi attorno, valutando le possibili offerte.

A tentarlo, in particolare, potrebbe essere il progetto di una big del nostro campionato, pronta a costruire una squadra competitiva fin da subito e, potenzialmente, anche in grado di inserirsi, magari con il ruolo di outsider, in quella che si profila una grande lotta per lo scudetto.

Dopo essere diventato uno dei più grandi esterni di fascia d’Europa con la maglia dell’Atalanta, e aver confermato tutto il proprio potenziale sia all’Inter che all’Union Berlino, prima del grande ritorno in pompa magna in Italia, alla Fiorentina, Gosens potrebbe fare ancora una volta le valigie, per cercare di vivere un’ultima grande avventura in una big del nostro campionato.

Gli sviluppi del mercato allenatori degli ultimi giorni potrebbero infatti cambiare anche il suo destino. L’addio di Palladino potrebbe in particolare indurre Gosens a guardarsi attorno, alla ricerca di una nuova soluzione per il proprio futuro. E questa soluzione potrebbe essere offerta da chi, in passato, ha contribuito a fare di lui uno dei calciatori più decisivi a livello europeo.

Alla Roma Gasperini, suo ex mentore, potrebbe infatti aver bisogno di almeno un esterno in grado di fare la differenza in fase difensiva e, soprattutto, in fase offensiva, e da questo punto di vista Gosens potrebbe rappresentare per il quasi ex tecnico dell’Atalanta il profilo ideale da cui ripartire.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, al momento non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due. Si tratterebbe solo di una suggestione, un’ipotesi che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.

Le certezze, in questo momento, sono infatti solamente due: il futuro di Gosens a Firenze è tutto meno che scontato; alla Roma Gasperini ha bisogno di giocatori come lui, e potrebbe spingere la dirigenza a investire su un ‘usato sicuro’ per rinforzare le fasce in vista della prima, fondamentale, stagione alla guida della squadra giallorossa.