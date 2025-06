“Ho giocato un mese con un problema”, poi la frecciata ad Acerbi

È tempo di ritrovo in Nazionale e anche i reduci dalla finale di Champions League e dal finale di campionato, sono arrivati in ritiro.

Il tema centrale in Nazionale è quello su Francesco Acerbi, calciatore che ha legittimamente rifiutato la convocazione in Nazionale, spiegando in una lettera a cuore aperto i motivi della sua decisione.

Svuotata la testa per la finale di Champions League persa per 5-0 contro il PSG, non se l’è sentita di raggiungere i suoi compagni a Coverciano ed è questo che hanno chiesto al titolare della Nazionale che condivide con lui il reparto di difesa, nella conferenza di quest’oggi. Parole chiare e nette su cosa vuol dire andare in Nazionale per chi, per vie traverse, l’ha rifiutata in queste due delicatissime gare in vista della qualificazione ai Mondiali. Perché pare chiaro che Acerbi abbia detto “no” a causa di qualche screzio con Spalletti che non lo considera come parte del progetto a detta del difensore per l’Italia del presente e del futuro. Parole che, in conferenza stampa, non sono state “mascherate”, per la voglia di indossare la maglia dell’Italia che è mancata ad Acerbi e con Spalletti che “ne ha preso atto”.

Italia, che risposta ad Acerbi: lo ha detto in conferenza

Prima della Norvegia e della Moldava, Francesco Acerbi ha scelto di dire “no” alla convocazione, con Spalletti chiamato ad intervenire per sostituirlo. Oltre agli infortunati, per motivi personali, ha chiesto di non esserci.

Ha risposto Giovanni Di Lorenzo quando in conferenza gli hanno chiesto del suo compagno di Nazionale, ma rivale Scudetto in quest’annata. Non ci mette bocca Di Lorenzo, che però poi ha scelto di sottolineare quanto è importante la maglia dell’Italia.

Di seguito, le dichiarazioni sulla vicenda Acerbi da parte del capitano del Napoli e terzino della Nazionale di Spalletti, Giovanni Di Lorenzo: “Su Acerbi dico che sono questioni personali… Posso soltanto dire che andare in Nazionale è un piacere e un onore per tutti i ragazzi che sono in ritiro. Niente conta più della maglia azzurra, questa maglia dell’Italia è un qualcosa più in alto di ogni cosa”.

Infortunio durante la lotta Scudetto: “Ho giocato con un problema”

Non si è tirato indietro, da vero capitano e leader anche in Nazionale, Giovanni Di Lorenzo.

Lo ha confessato lo stesso capitano del Napoli, in conferenza: “Ho avuto un problema che mi porto dietro da circa un mese, oggi penso di fare ancora un po’ di lavoro a parte, ma conto di esserci per venerdì. Ho tutto sotto controllo”.