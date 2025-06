Momento di commozione a Sky, Federica Masolin scoppia in lacrime dopo PSG-Inter

Fuoriprogramma a Sky Sport dopo Paris Saint-Germain: Federica Masolin si commuove fino alle lacrime. Ecco cos’è successo

Il Paris Saint-Germain, nella finale di Champions League andata in scena all’Allianz Stadium di Monaco, ha impartito un’autentica lezione di calcio all’Inter. Al di là del roboante 5-0, passivo più pesante nella storia delle finali della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, i parigini hanno dominato i nerazzurri sotto ogni aspetto, tecnico, tattico e soprattutto nell’approccio al match.

Infatti, la partita è stata il confronto tra una squadra che è scesa in campo determinata a portarsi a casa la coppa e un’altra che aveva il terrore di perdere. Lo si è capito dal calcio d’inizio, con i parigini che volontariamente hanno lanciato il pallone in fallo laterale nella metà campo nerazzurra per occuparla e andare in pressione sugli interisti.

A riprova, Ousmane Dembélé, attaccante da 33 gol e 15 assist stagionali, è stato per tutti i novanta minuti in pressing su Sommer e i portatori di palla per non farli ripartire dal fondo. Non solo. Kvaratskhelia e Douè, che fanno firmato rispettivamente 1 e 2 gol, hanno continuamente scambiato la posizione per disorientare i marcatori e farli correre a vuoto, con il risultato che i centrocampisti dell’Inter nel primo tempo hanno percorso il doppio dei km rispetto ai francesi.

Insomma, un capolavoro tecnico-tattico, con Luis Enrique che ha imbrigliato un Simone Inzaghi incapace di trovare le contromisure tanto che la Coppa ha preso la via per Parigi dopo soli venti minuti, il che inevitabilmente ha sciolto la tensione e il brivido dell’incertezza che accompagnano una finale. Tuttavia, le emozioni non sono mancate, soprattutto nel dopo partita quando Federica Masolin è scoppiata in lacrime.

Federica Masolin, le lacrime per le parole di Luis Enrique per la figlia scomparsa

Delusione e lacrime per i tifosi nerazzurri che per la seconda volta consecutiva negli ultimi 3 anni vedono gli altri alzare al cielo la ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Lacrime, ma di commozione, le ha versate anche Federica Masolin, padrona di casa della trasmissione che ‘Sky Sport’ dedica alla ‘Champions League’.

La giornalista e conduttrice, che tra tre mesi darà alla luce la creatura che porta in grembo, si è commossa fino alle lacrime quando Luis Enrique ha ricordato la figlia Xana, scomparsa a 9 nove anni per una forma aggressiva di tumore e alla quale aveva promesso che avrebbero di nuovo piantato la bandiera sul manto erboso come fecero insieme nel 2015 a Berlino dopo la vittoriosa finale di Champions contro la Juventus, con ‘Lucho’ che all’epoca era alla guida del Barcellona.

“Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via. È andata via con il corpo ma spiritualmente è sempre con me. Non ho bisogno di vincere una partita o la Champions, io la sento comunque, e nulla cambia a livello di sentimenti”, le toccanti parole del tecnico asturiano che in campo, dopo il triplice fischio, ha indossato una maglietta con un disegno ispirato proprio alla sua piccola che non c’è più.

Se la futura mamma Federica Masolin ha intenerito con la sua commozione, Esteban Cambiaso, ex nerazzurro e attualmente opinionista per Sky Sport’, ha ricevuto il plauso per la sensibilità e la tempestività nell’andare in soccorso alla sua compagna d’avventura televisiva: “Sì, Federica. Parlo io. È giusto farlo, lasciamo a una neomamma il tempo di riprendersi“. “Grazie…grazie…“, ha replicato in lacrime la giornalista.