Bomba Juve, scelto l’allenatore dopo il Mondiale per Club: manca solo l’annuncio

La Juventus ha deciso chi sarà l’allenatore del club dopo il Mondiale. Appena arrivato alla Continassa, Comolli ha subito preso una decisione fondamentale

E’ cominciata lunedì scorso la preparazione della Juventus in vista del Mondiale per Club. I bianconeri esordiranno nella fase a gironi il prossimo 19 giugno contro l’Al Ain, vincitore della Champions League asiatica 2024. A seguire, il 22 giugno, sfida contro i marocchini del Wydad Casablanca prima del big match contro il Manchester City del 26 giugno, verosimilmente decisivo per il primo posto nel gruppo.

I bianconeri si stanno allenando alla Continassa agli ordini di Igor Tudor. Dopo il match contro il Venezia, decisivo per la qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione di Champions League, l’allenatore croato aveva manifestato un certo malumore sulla sua posizione in bilico dovuta al possibile ingaggio di Antonio Conte. Tudor ha preteso chiarezza sul suo incarico, paventando anche un addio prima del Mondiale, circostanza che poi non si è verificata.

Ecco chi allenerà la Juventus nella prossima stagione: decisione ormai presa

Il tecnico croato guiderà la Juventus negli Usa e non solo. A quanto pare, infatti, stando alle indiscrezioni circolate con insistenza nelle scorse ore, Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Decisivo è stato l’incontro avvenuto oggi tra lo stesso Tudor e il nuovo direttore generale della Juve, Damien Comolli, ora pienamente operativo alla Continassa dopo la rescissione con Cristiano Giuntoli.

Svanito Conte che ha deciso di proseguire la sua esperienza al Napoli e sondate senza successo possibili alternative (Gasperini su tutti), la Juventus ha deciso così di dare nuovamente fiducia a Tudor ripagandolo per il risultato ottenuto in campionato e per il quale era stato ingaggiato al posto dell’esonerato Motta.

Qualificazione in Champions che ha fatto scattare anche il rinnovo automatico di contratto fino al 2026 per il tecnico. Ora, con la certezza di restare anche per la prossima stagione, non è escluso che Tudor possa firmare anche per un altro anno ottenendo così un accordo biennale, quello che di solito viene concesso agli allenatori appena ingaggiati o confermati nel loro incarico.

Nei prossimi giorni, Comolli resterà alla Continassa per osservare da vicino il lavoro di Tudor con la squadra. Non mancherà occasione di altri confronti tra i due soprattutto per quanto riguarda il mercato. Al momento, c’è una situazione di stallo totale alla Juve sia in entrata che in uscita. Le uniche certezze sono i ritorni dai prestiti di Kostic e Rugani che parteciperanno al Mondiale, la conferma di Francisco Conceicao almeno fino alla fine della competizione e il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan che sarà formalizzato entro il 10 giugno.