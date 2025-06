Inter: l’allenatore arriva dalla Serie C, i dettagli

Non è un bel momento dell’Inter che, all’improvviso, si è ritrovata senza guida tecnica con Simone Inzaghi che ha deciso di lasciare per accettare l’offerta dell’Al Hilal in Arabia Saudita.

Un problema non di poco conto per i nerazzurri, che a metà giugno saranno impegnati anche nella nuova competizione Fifa con il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti fra giugno e luglio.

C’è bisogno, dunque, di un nuovo allenatore che possa raccogliere l’eredità di Inzaghi e partire con il piede giusto in questo torneo, che può regalare all’Inter oltre al blasona anche un bel tesoretto da poter usufurire sul mercato.

La dirigenza, che ha già definito il colpo Sucic e Luis Enrique dal Marsiglia, si sta preparando per l’arrivo del tecnico che può essere una vera e propria sorpresa.

La dirigenza è compatta nell’organizzare la prossima stagione. Di sicuro, la questione Inzaghi ha colto impreparato Marotta che per il momento sta valutando una serie di alternative per la panchina dell’Inter.

Intanto, Ausilio e Baccin sono a lavoro anche per un altro profilo che può arrivare direttamente dalla Serie C: ecco i dettagli.

Infatti, nel progetto Oaktree c’è anche la volontà di costituire l’Inter Under 23 in Serie C. L’obiettivo è quello di seguire la Juventus, l’Atalanta ed il Milan, che hanno già costituito la propria squadra.

Dunque, per la società un altro impegno dal punto di vista economico visto che bisognerà costruire una squadra forte per la terza serie, con un tecnico d’esperienza.

Ed è proprio su questo che sta lavorando la società che nelle ultime ore ha approfondito i contatti per portare sulla panchina dell’Inter Under 23 Stefano Vecchi, che già conosce bene il mondo nerazzurro.

Inter Under 23, idea Vecchi per la panchina

Solo nei prossimi mesi si saprà se l’Inter avrà la possiblità di partecipare al campionato di Serie C con la sua Under 23. Intanto, la società sta sondando la disponibilità di alcuni allenatori.

Fra i profili ricercati c’è anche quello di Vecchi, che è un serio candidato. L’allenatore, che secondo quanto riportato da tmw in Serie B interessa a Bari e Modena, potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi e tornare ad allenare in Serie C proprio all’Inter Under 23, con l’obiettivo di portare avanti un progetto serio ed ambizioso, che mira a valorizzare i talenti del settore giovanile nerazzurro.