Calciomercato Milan: bomba Di Marzio, colpaccio dall’Atalanta

Ufficialmente è iniziato anche se quasi tutte le squadre sono in alto mare. Nessuna si è spinta oltre e sono tutte in agguato alla ricerca dell’opportunità giusta.

In casa Milan, per esempio, dopo aver chiuso il colpo Modric, a parametro zero, si pensa al mercato in uscita, utile per rimpolpare le casse della società. Con i soldi in arrivo dalla cessione al Manchester City di Reijnders, il club rossonero può mettere a segno una serie di acquisti.

Nell’elenco, come riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è finito anche un big dell’Atalanta, che è reduce da una super stagione con la maglia della Dea.

L’addio di Gasperini potrebbe spingero a lasciare, con la società che di sicuro non si opporrebbe davanti ad una maxi offerta in arrivo per lui.

Siamo ancora all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Le società si stanno preparando al meglio e in Italia il Milan è una di quelle che più si è organizzata, con l’arrivo di Tare ed Allegri in panchina.

Ed è proprio da questo duo che nasce l’idea di portare al Milan Retegui. Il bomber italo argentino, reduce da una stagione super all’Atalanta, è un obiettivo concreto del club rossonero.

La cifra in ballo non spaventa la società, che sta per definire la cessione al City di Reijnders. Con quei soldi, infatti, potrebbero bussare alla porta della Dea e strappare il bomber alla squadra nerazzurra.

Milan: colpo dall’Atalanta, chi vogliono adesso

Il prezzo non spaventa i rossoneri che hanno la possibilità per mettere a segno questo colpo. Dopo Modric, ormai promesso sposo del Milan, adesso la società è a lavoro per rinforzare il reparto offensivo.

Infatti, nonostante la presenza di Gimenez, Allegri ha chiesto al Milan l’acquisto di un nuovo bomber.

Ecco perché nelle ultime ore sono emerse delle novità riguardo il grande sogno di mercato della società che ha intenzione di portare al milan Mateo Retegui.

Calciomercato: su Retegui Milan e Juventus

Il Milan segue con interesse la situazione di Mateo Retegui, che può essere il grande sacrificato dell’Atalanta per questa sessione di mercato estiva.

Sul giocatore c’è anche la Juventus anche se, nelle ultime ore, Tare ha mosso dei passi importanti per provare ad ingaggiarlo. Si tratta di un’idea di mercato che conferma l’intenzione dei rossoneri di migliorare il reparto offensivo, con l’arrivo di un’altra punta di peso dopo Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord.