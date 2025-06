Cessione bloccata, salta tutto con la Juve: ha detto ‘no’

Una mazzata clamorosa in sede di mercato, la Juventus adesso rischia la beffa: ‘no’ secco, cambia tutto per l’estate

La parola chiave in casa Juventus, in vista dell’estate, è solo una: rivoluzione. Tanti i cambiamenti dopo una stagione deludente che riguarderanno a diverse latitudini il club torinese. Il calciomercato estivo incombe e porterà con sé numerose novità per il popolo bianconero.

Il capitolo più interessante per l’estate bianconera è sicuramente caratterizzato dall’attacco. Un reparto che subirà un vero e proprio stravolgimento, con quasi nessuno sicuro di rimanere in quel di Torino. In tal senso il primo a fare le valigie per regalare un tesoretto da reinvestire sulle nuove entrate, è Dusan Vlahovic. La punta serba, classe 2000, a dodici mesi dalla scadenza non potrà fare altro che cercare una nuova sistemazione.

Niente rinnovo, i colloqui sono terminati mesi fa e così l’ex Fiorentina attende di conoscere il suo futuro, lontano dalla Torino bianconera. Kolo Muani, invece, dopo aver impattato alla grande subito dopo il suo arrivo nella sessione invernale di mercato, è finito al centro delle voci su una possibile permanenza alla Juventus. Starà al PSG l’ultima parola, per capire se evidentemente ci saranno margini per continuare a vedere il nazionale transalpino al centro dell’attacco di Tudor.

Di possibili sostituti di Vlahovic, al di là dell’acquisto del cartellino di Kolo Muani, ne sono ventilati parecchi negli ultimi tempi. Uno di questi, però, avrebbe preso una decisione davvero pazzesca che può stravolgere i piani della nuova dirigenza bianconera: così salta tutto.

Juve? No, grazie: non si muove più

Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione direttamente dall’Inghilterra che non farà piacere ai tifosi della Juventus. Un attaccante che negli ultimi tempi pareva sempre più vicino ad un potenziale ritorno in Serie A. Occhi in casa Manchester United.

Secondo quanto viene riferito da ‘UnitedDistrict’ il futuro di Rasmus Hojlund potrebbe essere ancora lontano dall’Italia. Pare infatti che il calciatore danese, nonostante una stagione tutt’altro che esaltante vissuta con la maglia dei ‘Red Devils’, possa finire per rimanere in quel di Manchester. L’attaccante ex Atalanta avrebbe riferito al suo entourage la volontà di restare all’Old Trafford, respingendo per il momento la possibilità di un addio durante la sessione estiva di calciomercato.

Una doccia fredda non da poco per la Vecchia Signora anche se non è detta l’ultima parola. Se dovesse arrivare una proposta interessante per il classe 2003 allora la dirigenza inglese tornerebbe a valutare l’opzione cessione, nonostante l’idea di Hojlund di voler proseguire la sua carriera a Manchester. In stagione la punta, sotto contratto fino all’estate 20278, ha collezionato 10 reti e 4 assist in 52 presenze complessive.