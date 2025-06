Colpo di scena Pogba, destinazione impensabile

Contatti in corso con Paul Pogba. Ecco la squadra che punta a riportare in campo il centrocampista francese a quasi due anni di distanza dall’ultima partita disputata nel settembre 2023

Che fine ha fatto Paul Pogba ? La MLS sembrava la destinazione più probabile per il centrocampista francese che ha finito di scontare la squalifica per doping a fine marzo, grazie allo sconto di pena che gli è stato concesso dal TAS.

Tornato disponibile, la Juventus, alla quale Pogba era legato da un contratto fino al 2026, ha optato per la risoluzione anticipata del contratto. Da allora, l’ex bianconero si è allenato da solo per farsi trovare pronto in vista dell’atteso ritorno in campo. Pogba non disputa un match dal 3 settembre 2023, giorno di Empoli-Juventus 0-2. Dopo quella partita, è arrivata la notizia della sua positività a un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juve che gli è costata un’iniziale squalifica di 4 anni poi ridotta a 18 mesi.

Conclusa l’esperienza alla Juve, il centrocampista francese ha trascorso diverso tempo con la famiglia a Miami. Un soggiorno che sembrava il preludio all’approdo all’Inter Miami, compagine di MLS nella quale militano Messi e Suarez che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Nulla da fare. Pogba è ancora senza una squadra. Presto però potrebbe esserci l’attesa svolta.

Nuova squadra per Paul Pogba: contatti con un club di Ligue 1

Stando al Daily Mail, ci sarebbero stati contatti negli ultimi giorni tra Paul Pogba e il Monaco, compagine di Ligue 1 che si è classificata al terzo posto nell’ultima edizione del campionato francese guadagnandosi la qualificazione per il secondo anno consecutivo al girone unico di Champions League. Non è arrivata ancora una proposta ufficiale a Pogba che avrebbe rifiutato un’offerta da un club che parteciperà al Mondiale per Club proprio dare priorità al suo recupero fisico e farsi trovare al meglio della condizione per una nuova esperienza ad alto livello.

Il Monaco potrebbe essere l’approdo ideale per Pogba che – lo ricordiamo – non ha mai disputato una partita in Ligue 1 in carriera. Ancora minorenne, infatti, si è trasferito dal settore giovanile del Le Havre a quello del Manchester United. Nel 2012, l’approdo alla Juventus dove resta per quattro anni prima del ritorno ai Red Devils nel 2016 per una somma complessiva di 105 milioni di euro. L’11 luglio 2022 torna alla Juventus da svincolato. A causa degli infortuni gioca appena 12 partite in due anni prima della squalifica.

Nei giorni scorsi, Pogba ha pubblicato delle foto sui social insieme di Paulo Dybala, suo ex compagno di squadra alla Juve. I due si sono allenati insieme. “La Serie A ti aspetta, amico”, ha commentato Dybala sotto le foto. Al momento però di proposte dal nostro campionato non sono arrivate per Pogba che, evidentemente, proseguirà la sua carriera altrove.