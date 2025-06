Gilardino in panchina: scelta fatta, torna in Serie A

Occasione per Alberto Gilardino, che è pronto a firmare un nuovo contratto in Serie A. Il tecnico, libero dopo l’esonero dal Genoa, ha la possibilità di ripartire dalla massima serie: ecco dove.

C’è grande fermento per quanto riguarda il mercato degli allenatori, con diverse squadre ancora in cerca del nuovo mister.

Il mese di giugno, quindi, sarà ricordato come quello dei grandi cambiamenti, con tanti allenatori pronti a ripartire da piazze diverse. E’ il caso, per esempio, di Alberto Gilardino che dopo essere rimasto fermo per diversi mesi, a causa dell’esonero dal Genoa, questa volta è pronto a tornare in pista nuovamente dalla Serie A.

Dopo le voci sul Palermo, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per l’allenatore che ha ricevuto una buona proposta da parte di un club della massima serie: ecco quale.

Considerato uno dei profili più interessanti, Gilardino nonostante l’ultima stagione negativa, ha ricevuto una buona offerta per tornare di nuovo in Serie A.

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore che sta ragionando riguardo il suo futuro. Dopo le voci sulla Fiorentina, poi smentite, a muoversi per il tecnico c’è un altro club che è pronto a fare un tentativo per ingaggiarlo già a partire dalla prossima stagione.

Il suo entourage è a lavoro per provare a chiudere l’accordo con il club, che è pronto a cambiare allenatore.

Nuova squadra in Serie A per Gilardino: ecco chi lo vuole

A fare il punto della situazione è la redazione di tmw che ha svelato nuovi dettagli riguardo l’ingaggio di Gilardino che è pronto a firmare con un altro club italiano.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza ha mosso i primi passi per portare sulla panchina della Cremonese Gilardino che può sostituire Stroppa, che non sarà riconfermato nonostante la promozione in A della squadra piemontese.

Gilardino alla Cremonese?

Piazza ambiziosa e con grandi motivazioni, la società è tornata di nuovo in Serie A e questa volta vuole restarci. Ecco perché il club ha intenzione di iniziare con il verso giusto la stagione ed è pronta ad affidarsi ad un allenatore giovane, che ha fatto vedere le sue qualità.

Infatti, c’è la volontà di cambiare guida tecnico e separarsi da Stroppa, che ha il contratto in scadenza. L’allenatore scelto per ripartire è Gilardino che sta valutando la possibilità di accettare la Cremonese.