Il primo colpo di Tare è da sballo: arriva il Pallone d’Oro

Il Milan pronto a concretizzare la prima operazione di mercato. Il neo direttore sportivo Tare ha messo nel mirino un Pallone d’Oro.

Le delusioni vissute nella stagione appena trascorsa sono state già archiviate. Il Milan, infatti, è pronto a ripartire e ad allestire una rosa di maggiore qualità: il primo colpo, fondamentale per rianimare l’ambiente ed accendere la fantasia dei tifosi, consisterà nel portare in città un Pallone d’Oro.

Parliamo di Luka Modric, lasciato libero dal Real Madrid. Il 39enne croato ha giocato spesso in quest’annata (52 apparizioni complessive tra tutte le competizioni) mettendo a referto 4 reti e 9 assist. Un buon bottino, a testimonianza di quanto il classe 1985 sia ancora integro dal punto di vista fisico e in grado di incidere in maniera positiva all’interno del rettangolo di gioco. Chiusa l’esperienza in Spagna, il centrocampista ha cominciato a guardarsi intorno attirando le attenzioni di un gran numero di squadre della MLS e dell’Arabia Saudita.

Modric, però, preferirebbe rimanere in Europa: da qui l’idea di approfondire l’ipotesi rossonera. Le parti hanno avuto modo di interloquire in maniera costante, giungendo ad un passo dalla fumata bianca. Il neo direttore sportivo Igli Tare, nella circostanza, ha messo sul piatto un accordo annuale da 3.5 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Restano da sistemare alcuni dettagli ma, al momento, la strada che porta al traguardo risulta in discesa.

Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. I contatti, come detto, si sono intensificati con Tare, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Fabrizio Romano, intenzionato a chiudere presto la trattativa. Il manager albanese, in ogni caso, non vuole fermarsi qua. Anzi, sulla base degli input ricevuti dal proprio allenatore, a breve conta di concretizzare un’altra operazione in entrata.

Nel mirino c’è Samuele Ricci protagonista di un’ottima annata al Torino. Il 23enne è stato il principale faro della manovra granata, offrendo nella maggior parte delle gare disputate (34 in campionato) prestazioni positive e giocate di qualità. Per lui, a gennaio, si era fatto avanti il Manchester City ma gli inglesi, in seguito, hanno preferito prendere Nico Gonzalez del Porto ritenendolo più esperto in ambito internazionale. Dalla corsa si è defilata pure l’Inter, che ha scelto di puntare forte di Petar Sucic della Dinamo Zagabria. I rossoneri, di conseguenza, hanno strada libera e, a breve, cercheranno di chiudere. Il doppio colpo, volto a rafforzare la linea mediana, è possibile.