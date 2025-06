Caos in FIGC, salta l’iscrizione al campionato: chi sarà ripescato?

Entro stasera a mezzanotte la società dovrà essere iscritta al prossimo campionato altrimenti si procederà alla retrocessione d’ufficio. E’ questo l’incredibile scenario che sta tenendo banco nelle ultime ore, con il presidente alla ricerca di investitori pronti a mettere nuovo capitale all’interno del club.

La situazione è abbastanza complessa e difficile da gestire per la Figc, che ha dato l’ultimatum alle varie società. Il momento è davvero delicato con il rischio concreto di non partecipare al prossimo campionato 2025-2026.

Ci sono 4 club che rischiano davvero grosso e che, nelle prossime ore, scopriranno il proprio destino attraverso le varie documentazioni che dovranno essere presentate in tempo. Senza questo, infatti, non avverrà l’iscrizione al prossimo campionato.

Ed è proprio a quel punto che inizierà la battaglia relativi ai ripescaggi: ecco tutti i dettagli.

Un nuovo terremoto sta per abbattersi nel calcio italiano. La situazione è sempre più grave con diverse società che stanno avendo difficoltà ad iscriversi ai campionato previsti per la stagione 2025-2026.

Il mondo del pallone trema, con i dirigenti che attendono novità dai vari club che sono ricoperti di debiti ed in cerca di soldi per provare a concludere l’iter relativo all’iscrizione al campionato.

Intanto, c’è chi spera in un possibile passo falso perché senza l’avvenuta iscrizione si fa largo l’ipotesi del ripescaggio.

Quali squadre rischiano di scomparire?

Tra i professionisti c’è il caso spinoso del Brescia che però non è l’unica squadra ad avere difficoltà.

A tenere banco, infatti, anche la situazione relativa al futuro di Triestina, Spal e Lucchese, con i tifosi in agitazione per le notizie poco confortanti che stanno arrivando.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive per il futuro dei tre club storici, con le piazze che sono in protesta contro gli attuali proprietari che non riescono a garantire l’iscrizione al campionato di Serie C.

Nessuna iscrizione al campionato: la situazione

La vicenda relativa all’iscrizione di Lucchese, Spal e Triestina, al prossimo campionato di Serie C, interessa anche ad altri club che sono pronti a presentare domanda di ripescaggio.

Se per la Lucchese c’è poco da fare, con la società che dovrà ripartire dall’Eccelenza, situazione particolare invece riguarda la Spal che sono in attesa dei soldi che dovrebbero arrivare dall’America.

La Triestina, invece, è a caccia di 6,5 milioni di euro ovvero i soldi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Intanto, se dovesse arrivare la conferma relativa alla mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie C, Pro Patria così come il Milan Futuro e l’Inter Under 23 restano sull’uscio in attesa di capire se dovranno presentare la domanda di ripescaggio.