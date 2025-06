Juventus, infortunio prima del Mondiale: quali partite salta

La Juventus lavora in vista del Mondiale per Club, competizione nella quale ha tutta l’intenzione di essere protagonista.

Dopo un’annata disastrosa, almeno fino all’arrivo di Tudor, la stagione vissuta senza titoli vede tra i protagonisti ora la Juventus, in quest’ultimo rush finale di annata sportiva.

Igor Tudor, a differenza di quanto successo per gran parte del suo mandato e per l’intera stagione della Juventus stessa, può contare adesso sui recuperi dal J-Medical. Oltre alla situazione di Gleison Bremer però, che è ancora alle prese col suo recupero e sul quale pare si sia deciso di non correre alcun rischio, aspettandolo direttamente tra luglio e agosto per il recupero al 100%, sono altre le questioni che si valutano alla Continassa. E una tra queste vede protagonista un titolarissimo che si era infortunato prima del Mondiale e sul quale si lavora in allenamento per “tirarlo a lucido”.

Infortunio Juventus: novità in vista del Mondiale

Direttamente per voce diretta della Juventus, è stato annunciato quello che è il lavoro nel report dell’allenamento che sostengono i bianconeri alla Continassa.

In campo ha lavorato in una tabella personalizzata, fino a poco tempo fa, uno dei calciatori che era finito acciaccato tanto da non essere a disposizione del tecnico croato per le ultime partite di stagione.

Si tratta di Teun Koopmeiners, non convocato neppure con gli Orange a causa del suo problema, dovendo saltare le partite con la Nazionale dell’Olanda. Il trequartista ex Atalanta vuole rilanciarsi e potrà farlo nel Mondiale per Club con la Juventus, dopo aver recuperato dal suo infortunio. Da capire se sarà subito al 100% o se bisognerà attendere, alla seconda o alla terza partita del gruppo nel quale la Juventus deve competere col Manchester City che risulta il club favorito al primo posto nel girone G della manifestazione FIFA per Club.

Koopmeiners torna a disposizione: quando sarà in campo

La Juventus ha alle porte la competizione che, assieme all’Inter, vivrà rappresentando l’Italia al Mondiale per Club. Dopo i diversi infortuni legati a questa che è una stagione a dir poco difficile per i bianconeri, si vede un po’ di luce. Teun Koopmeiners pare aver recuperato e sta lavorando per entrare in ritmo partita. Un ritmo che potrebbe comunque non vederlo come scelta titolare di Tudor alla gara di esordio contro l’Al-Ain.

Infatti, nonostante il rivederlo in gruppo con la squadra per gli allenamenti che sta svolgendo la Juve, Teun Koopmeiners potrebbe essere gestito a poco a poco, inserendolo come titolare soltanto dal secondo match in poi. Da capire da qui alle prossime due settimane circa come arriverà lo stesso talento olandese che ha urgente bisogno di rilanciarsi dopo l’annata complicata che ha vissuto al suo primo anno alla Juve.