Mertens, che frecciata dell’ex compagno: c’entra Napoli

È stata la giornata di Dries Mertens che a Napoli è diventato “Ciro” ufficialmente quest’oggi.

Il motivo è legato alla cittadinanza onoraria ottenuta quest’oggi, al Maschio Angioino di Napoli e in compagnia del Sindaco Manfredi che gli ha “consegnato le chiavi della città”.

Legatissimo a Napoli, tanto da chiamare suo figlio “Ciro” dopo esserlo diventato praticamente lui per come viene riconosciuto in terra partenopea, Dries Mertens segna la sua storia ufficialmente con la città napoletana. Oggi, 6 giugno 2025, è diventato ufficialmente cittadino napoletano. Ma c’è chi non l’ha presa benissimo ed è chiaro che non è riconducibile al suo compagno stesso, ma alla città di Napoli che continua a non prenderlo in considerazione dopo quanto fatto in terra azzurra.

Mertens diventa napoletano: il commento di un ex compagno

Il commento dell’ex compagno di Dries Mertens, che ha scritto la storia del Napoli seppur in una fascia di anni diversi, ha fatto molto rumore quest’oggi, attraverso il suo profilo su Instagram.

In una storia pubblicata che non lascia dubbi espone tutto il suo malcontento per non esser mai stato preso in considerazione, così come fatto per altri calciatori come quest’oggi, appunto, Dries Mertens.

Proprio in occasione di questa giornata, ha lasciato un commento molto chiaro infatti, l’ex terzino della SSC Napoli, Christian Maggio: “Forse tra cento anno la daranno anche a me”. Il riferimento è chiaramente legato alla cittadinanza onoraria e a quanto celebrato oggi dalla città di Napoli per Dries Mertens e come cosa che, a distanza di tempo, non è praticamente ancora arrivata per uno come Christian Maggio che ha scritto pagine indelebili della storia della SSC Napoli e della Napoli città, che si lega alla squadra stessa. Stesso ex terzino che, quando ha lasciato il Napoli, ha visto anche uno “strappo” con Mister Sarri, che non gli concesse la passerella alla sua ultima al Maradona, ex San Paolo.

Mertens celebrato dal Napoli e da Napoli: la giornata

A Napoli si è registrata un’altra giornata di festa, per celebrare uno tra i calciatori più importanti dell’intera storia del Napoli, dopo Diego Armando Maradona. Al Maschio Angioino è finito in lacrime Dries Mertens, accanto al Sindaco Manfredi. Una giornata che, per certi versi, avrebbe voluto vivere anche Christian Maggio ma che al momento, appunto, non gli è stato ancora concesso.

Teme che probabilmente non arriverà mai, ma le sue parole hanno fatto così rumore che sul social X più di qualche tifoso ha indicato il nome di Christian Maggio per ricordare quanto di straordinario ha fatto al Napoli, legandosi indissolubilmente poi anche con la città azzurra. Arriverà una risposta dal Comune? Maggio attende, i tifosi anche.