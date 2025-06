Napoli: nuovo acquisto dal Bologna, l’ha scelto Conte

Il Napoli guarda in casa Bologna per rinforzare la squadra. Il club di Aurelio De Laurentiis, su indicazione di Antonio Conte, sta monitorando con attenzione la situazione del calciatore che potrebbe salutare i rossoblù per tentare un’altra avventura in Italia.

Ci sono dei nuovi spiragli sul buon esito di questo affare, che non riguarda Ndoye o Orsolini. Infatti, non ci sono solo gli esterni nel mirino del Napoli ma anche altri calciatori.

La lista è abbastanza lunga, con Manna che è pronto a trattare l’arrivo del calciatore che può completare il suo percorso di crescita e confrontarsi, nuovamente, con la Champions League vito che il Napoli sarà fra i club protagonisti della massima competizione europea.

Stiamo per entrare nella fase decisiva del calciomercato con l’inizio delle danze che sta per iniziare. La società di Aurelio De Laurentiis, già in trattativa per l’arrivo a zero di De Bruyne, sarà fra i club protagonisti.

Il presidente, infatti, per convincere Conte a restare, ha promesso un mercato stellare con il tecnico che sarà accontentato su qualunque richiesta, che dovrà essere in linea con i parametri del club.

Ecco perché Conte ha iniziato già a fare dei nomi importanti, alcuni riguardanti i giocatori del Bologna.

Calciomercato Napoli: la conferma di Sky, ecco chi vuole Conte

E’ l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a fornire degli aggiornamenti sul mercato del Napoli, con Manna in azione per chiudere le prime trattative.

Nelle ultime ore è balzato, nuovamente, in cima alla lista dei desideri il calciatore di proprietà del Bologna che è stato uno dei punti fermi della rosa di Vincenzo Italiano nell’ultima stagione.

Numeri importanti per il difensore, che ha totalizzato 47 presenze fra campionato e coppe con 2 assist all’attivo.

Adesso c’è Conte che insiste per portare a Napoli Beukema. Il centrale è in pole per diventare un nuovo giocatore degli azzurri, che hanno intenzione di rinforzare la difesa con l’innesto di un altro giocatore.

Beukema Napoli: nuovi aggiornamenti

Nella lista c’è anche Gatti anche se al momento Beukema è più avanti nei gradimenti di Conte che vorrebbe prendere il giocatore del Bologna per completare il reparto difensivo del Napoli.

Le cifre in ballo sono alte con il Bologna che lo valuta sui 30 miloni di euro. Inoltre, l’affare con i rossoblù potrebbe comprendere anche altri giocatori con il Napoli che per l’attacco non perde di vista Ndoye e Orsolini.

Una situazione da tenere d’occhio, dunque, con l’asse Bologna Napoli che potrebbe regalare grandi sorprese in questo mercato 2025.