Un ex Milan per il dopo Inzaghi: tradimento clamoroso

Come successore di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe arrivare un ex tecnico del Milan: i tifosi non se l’aspettavano proprio.

L’Inter è chiamata a trovare il successore di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha deciso di mettere fine alla sua avventura in nerazzurro subito dopo la finale di Champions League persa nettamente contro il Paris Saint-Germain (0-5). Per Simone Inzaghi comincia già una nuova esperienza: l’ormai ex allenatore dell’Inter è pronto a firmare per l’Al-Hilal – che gli ha garantito un biennale da 50 milioni di euro complessivi – e volare in Arabia Saudita.

Ma chi potrebbe prendere il posto di Inzaghi? Marotta, nei giorni scorsi, ha tranquillizzato i tifosi interisti, garantendo che l’Inter è un grande club e verrà senz’altro fatta la scelta migliore. Stando ai rumors l’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra è Cesc Fabregas: il tecnico spagnolo ha fatto molto bene con il Como, prima portandolo in A e poi posizionandolo a metà classifica al primo anno nella massima serie.

Tuttavia ci sono anche altri nomi che l’Inter tiene in forte considerazione. Occhio a Cristian Chivu, che ha appena conquistato la salvezza alla guida del Parma: il rumeno conosce benissimo l’ambiente interista e sarebbe ben felice di cogliere questa straordinaria opportunità. Ma se per il dopo Inzaghi i nerazzurri scegliessero invece un ex Milan?

Tradimento clamoroso: l’ex Milan va all’Inter

Graziano Carugo Campi, giornalista molto attivo su X, ha lanciato proprio sul noto social un’ipotesi che avrebbe del clamoroso. A suo dire, infatti, l’Inter non può permettersi di fare scommesse: la dirigenza deve infatti puntare su un nome che sia in grado di dare assolute garanzie. Ecco perché la scelta di Marotta e Ausilio potrebbe ricadere su Stefano Pioli.

“Sarebbe il gestore ideale”, scrive Graziano Carugo Campi, che evidentemente in questo momento ritiene opportuno che l’Inter punti su una figura di questo tipo. Pioli è attualmente tecnico dell’Al-Nassr, ma è stato per ben cinque stagioni sulla panchina del Milan: con i rossoneri ha vinto uno scudetto, battendo proprio l’Inter di Simone Inzaghi al termine di un lungo testa a testa.

Tuttavia Stefano Pioli è stato anche allenatore dell’Inter: chiamato a novembre 2016 per sostituire l’esonerato Frank De Boer, il tecnico di Parma è stato poi a sua volta sollevato dall’incarico a maggio 2017. Alla guida dei nerazzurri ha totalizzato 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.