Calciomercato: arriva “il nuovo Nico Paz” in Serie A – Romano

Il calciomercato in Serie A passa per un altro talento “alla Nico Paz” che, come svela Fabrizio Romano, sarà uno dei talenti in vetrina in Italia nel 2026.

Qualora dovesse concretizzarsi quella che è la trattativa che sta portando uno dei talenti più importanti tra i giovani, per i top club mondiali, allora sì che sarà un’esperienza in pieno stile Nico Paz che, al Como, ha dimostrato di poterci stare a grandi livelli.

Tant’è che il fuoriclasse argentino, entrato ormai nel giro anche della Nazionale di Scaloni, è cercatissimo sia dall’Inter che dai top club d’Europa, con il Real Madrid che sta ancora valutando se prelevarlo o meno dal club italiano con il diritto di recompra del quale gode nei precedenti accordi fissati tra le parti. Il talento croato, arrivando in Serie A, compirebbe quello che è il grande salto, step by step e che lo consacrerà poi a fuoriclasse del calcio mondiale.

Calciomercato Serie A: un altro Nico Paz, la notizia

Dopo l’arrivo di Luka Modric al Milan, sul quale pari mancare soltanto l’ufficialità, un altro fuoriclasse croato può arrivare in Lombardia e in Serie A, anche se non ai rossoneri.

Cercatissimo da mezza Europa, il giovane talento della Dinamo Zagabria e sotto gestione anche di Fabio Cannavaro quando ha allenato in Champions League e nel campionato croato, ha trovato già diverse presenze nella massima competizione Uefa, nonostante la sua giovane età.

Martin Baturina ha soltanto 22 anni, compiuti lo scorso febbraio in quanto classe 2003. Dopo il livello mostrato nel corso di questa stagione e con la Champions League che ha pure già vissuto, ecco che un club italiano che ha sorpreso da un anno a questa parte, potrebbe piazzare un altro colpo a livelli importantissimi.

Chi prende il gioiello Baturina: un solo club fa sul serio in Serie A

Farebbe sul serio il Como che, dopo aver preso e valorizzato calciatori come Nico Paz e Assane Diao, andrebbe a prendere un altro centrocampista di livello importantissimo.

Alla Dinamo Zagabria, il Como, avrebbe già presentato un’importante offerta. A svelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, che ha così annunciato la possibilità di vedere un colpo “alla Nico Paz”, di nuovo, per il Como. Si tratta di Martin Baturina, giovane fuoriclasse della Dinamo Zagabria che è già un punto fermo della Croazia di Modric e potrebbero, i due, coesistere nella Nazionale per il Mondiale che sarà nel 2026, da titolari della stessa formazione dei Kockasti. Un Mondiale che per lui potrebbe passare proprio dal Como, in un’operazione da 20 o 30 milioni di euro.