Che regalo per Gasperini, dal Chelsea alla Roma in prestito

Un gradito e inatteso regalo per Gian Piero Gasperini: dal Chelsea alla Roma in prestito. Ecco tutti i particolari

Gian Piero Gasperini non perde tempo. L’ex tecnico dell’Atalanta, che ha chiuso un ciclo vincente sulla panchina orobica durato 9 anni e culminato nella conquista dell’Europa League lo scorso anno, ha tutta l’intenzione di aprirne un altro nella capitale, sponda giallorossa.

Ma il 67enne tecnico di Grugliasco sa bene che il compito che lo attende non è semplice ed ecco perché, come detto, ha già iniziato a prendere confidenza con l’ambiente giallorosso: Gasperini, infatti, si è recato a Trigoria, quartier generale della ‘Lupa’, dove ha incontrato Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri per programmare le strategie di mercato, e non solo, in vista della prossima stagione.

Ebbene, buone notizie dal vertice di mercato dal momento che, proveniente dal Chelsea, potrebbe arrivare in prestito un rinforzo che è un autentico regalo per mister Gian Piero Gasperini.

Roma, idea Raheem Sterling in prestito

Intanto, primi addii in casa Roma. Enzo Le Fée, che dopo la promozione in Premier League del Sunderland è passato a titolo definitivo al club inglese, con il club giallorosso che ha incassato 18 milioni di euro più 6 di bonus: due legati alle presenze del giocatore mentre gli altri in 4 affluiranno nelle casse giallorosse se i Black Cats riusciranno a salvarsi.

Non solo. La Roma ha trovato anche l’accordo con il Benfica per Dahl sulla base di 11 milioni di euro (il 10% va nelle casse del Djurgarden) più il 40% della futura rivendita incassando così quasi 30 milioni di euro, un tesoretto con cui finanziare una campagna acquisti che di certo non sarà al risparmio.

Del resto, Gasperini, che sta studiando la rosa insieme al suo il vice Tullio Gritti che lo accompagnerà nell’avventura sulla panchina giallorossa, ha indicato la necessità di acquistare almeno quattro giocatori potenzialmente titolari: un attaccante, un difensore centrale (due se parte N’Dicka), un centrocampista e un esterno.

A tal proposito, per l’attacco, oltre a Krstovic e Lorenzo Lucca dell’Udinese, che è seguito anche dal Napoli, piace Raheem Sterling che è appena rientrato al Chelsea dal prestito all’Arsenal dove non ha brillato avendo collezionato 28 presenze totali con all’attivo un solo gol, in Coppa di Lega, e 5 assist. Anche la Roma vorrebbe prendere in prestito l’esterno giamaicano naturalizzato inglese che è uno dei calciatori più veloci al mondo.

D’altra parte, attaccante esterno destro che all’occorrenza può giocare sull’altra fascia, come trequartista o seconda punta, Raheem Sterling potrebbe ritrovare nella Roma di Gasperini, nei cui schemi sono fondamentali gli esterni veloci e abili nel dribbling, gli spunti, le accelerazioni e i gol dell’esperienza al Manchester City (91 gol in 225 presenze con la maglia dei Citizens).