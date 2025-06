Comolli e Chiellini si presentano col colpo da 80 milioni di euro: resta bianconero

Comolli e Chiellini stanno per mettere a segno già un super colpo: 80 milioni per il gioiello che indosserà ancora la maglia bianconera.

Sono giorni ‘caldi’ in casa Juve. I bianconeri hanno ufficialmente avviato la riorganizzazione societaria, dando il benservito dopo soli due anni a Cristiano Giuntoli. Il fiorentino non è più il direttore sportivo bianconero: troppi gli errori sul mercato e complessivamente una gestione che non ha convinto. Il club ha deciso di puntare su Damien Comolli, ex presidente del Tolosa: il manager francese ha assunto il ruolo di direttore generale della Juventus, mentre Giorgio Chiellini è stato promosso a Director of Football Strategy.

Proprio Comolli e Chiellini sono già al lavoro in vista della prossima stagione. L’intenzione dei due dirigenti è quella di andare avanti con Igor Tudor: l’allenatore croato ha centrato l’obiettivo quarto posto, che garantisce ai bianconeri l’accesso alla prossima Champions League, e guiderà la squadra anche nel Mondiale per Club. Tutto lascia pensare che sarà sempre lui a sedersi sulla panchina della Juve il prossimo anno.

Assieme a Tudor i due dirigenti bianconeri vogliono individuare le pedine giuste per rafforzare la squadra. Stando ai rumors sembra che Comolli e Chiellini vogliano proseguire una trattativa cominciata già da Cristiano Giuntoli. La Juve, infatti, non ha mai perso di vista Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle che da tempo è nel mirino del club torinese.

Chiellini è impazzito: subito un colpaccio, 80 milioni

Secondo quanto riportato da Luca Momblano su Juventibus ci sono buone possibilità che la Juve provi a stringere per Tonali già nelle prossime settimane. “Ho saputo che uno, almeno uno, dei grandi nomi che sono stati accostati alla Juventus nelle scorse settimane è stato preso in carico anche dalla dirigenza entrante. Il nome è quello di Sandro Tonali“, fa sapere Momblano.

Un’indiscrezione che ha scatenato l’entusiasmo di molti tifosi juventini. Un fan bianconero su X fa notare che Tonali andrebbe a formare un’ottima coppia di centrocampo con Khephren Thuram, con la speranza che Koopmeiners torni ai livelli dei suoi anni a Bergamo.

Tuttavia arrivare a Tonali non è affatto semplice. L’ex centrocampista del Milan ha un contratto con i Magpies fino al 2028 e si trova molto bene in Premier League (6 reti in 38 presenze in questa stagione). Il Newcastle non è affatto disposto a privarsene se non per cifre ‘monstre’: il giocatore è valutato almeno 60 milioni di euro ma il club bianconero potrebbe arrivare a chiederne anche 80.