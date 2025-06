Napoli: nuovo portiere per la Champions, pagano la clausola

Il calciomercato del Napoli passa inevitabilmente anche da alcune scelte per la Champions League che giocherà nel 2026.

A differenza della stagione che si è appena conclusa per i campioni d’Italia, quella che arriva da agosto in poi e col Sassuolo alla prima giornata, per il calendario di Serie A che è stato annunciato ieri, sarà un’annata con diversi impegni. Impegni che vedono coinvolti diversi giocatori, molti di più della passata stagione e alzando il livello tecnico, per il livello alto stesso che vuole vivere il tecnico Antonio Conte con il suo nuovo organico.

Ad Antonio Conte, il Napoli, ha dato maggiori garanzie. Con Alex Meret ancora coinvolto nelle voci tra il rinnovo e una scadenza che comunque, ad oggi, è praticamente ancora lì ferma al 30 giugno 2025, bisogna capire se sarà ancora nel portiere italiano il futuro del club azzurro. Donnarumma risulta impossibile per cifre dal PSG ed ingaggio, ma occhio a Milinkovic-Savic, così come al portiere spagnolo in uscita e che, con la clausola rescissoria, può finire agli azzurri.

Calciomercato Napoli: il nuovo portiere con la clausola

Risultava essere tra i portieri più pagati della storia quando il Chelsea lo prelevò dal Bilbao per la folle cifra di 80 milioni di euro in un’esperienza che poi ai Blues non lo ha mai visto davvero protagonista. Fu nel periodo di Sarri a Londra che ci fu il passaggio in porta per quello che sembrava destinato a diventare uno dei migliori portieri in circolazione.

Aspettative mai soddisfatte tant’è che il Napoli starebbe pensando di pagare la clausola, così come una rivale storica del Chelsea, dopo l’annata comunque buona che ha vissuto al Bournemouth in Premier League.

Stando a quanto svela il giornalista ed esperto di calciomercato infatti, Nicolò Schira, per Kepa Arrizabalaga è finito il tempo di vedere il suo cartellino costare cifre spropositate. L’occasione che arriva per il Napoli è totalmente low cost, tant’è che potrebbe addirittura pensare di tenersi Alex Meret, rinnovandogli il contratto, per poi puntare anche sull’alternativa nel nome di Kepa. Perché lo spagnolo, dovesse finire all’Arsenal come riferisce la stessa fonte, lo farebbe per fare da vice-Raya. Cifre talmente basse che l’Arsenal, così come il Napoli, può permettersi un’operazione di tale tipo.

Le cifre del colpo low cost in porta: decide Kepa

Chiaro è che dipenderà da Kepa stesso, il suo futuro. Il portiere spagnolo, infatti, cercherebbe un club disposto ad affidargli i pali come portiere titolare. Cosa che il Napoli, almeno per oggi, potrebbe evitare cercando di rinnovare Meret oppure puntando su altro per la porta. La clausola rescissoria di Kepa, ormai, è di soli 5 milioni di euro. Tra bonus e ingaggio, alla fine potrebbe costare massimo 10 milioni di euro l’operazione per chi lo prenderà in porta.

Tra gli obiettivi di calciomercato degli azzurri c’è il portiere del Torino, Milinkovic-Savic. Sullo sfondo, meno fattibile ma non impossibile – dipenderà dalle sue volontà per l’ingaggio enorme che percepisce a Parigi -, il nome di Gigio Donnarumma.