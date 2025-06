“Pioli è l’uomo giusto”, torna in Serie A: Milan tradito

Spunta un’ipotesi assurda per il futuro di Stefano Pioli: torna in Serie A e tradisce il Milan, tutti i dettagli

C’è di nuovo la Serie A nel futuro di Stefano Pioli. Nulla è ancora ufficiale, ma con diverse panchine ancora libere, potenzialmente il tecnico attualmente all’Al-Nassr potrebbe tornare nel nostro campionato. Tra le tante ipotesi che si sono fatte per il suo rientro a casa, una però avrebbe davvero del clamoroso, e per i tifosi del Milan si realizzerebbe come un vero e proprio tradimento, soprattutto dopo la lunga storia rossonera del tecnico negli ultimi anni.

Ormai l’ex tecnico di Cristiano Ronaldo sembra a un passo dal ritorno alla Fiorentina. Un terzo ritorno viola per lui, che in passato ha indossato la casacca viola in campo, e che ha allenato la squadra prima della sua avventura milanista. D’altronde, a Firenze ha un conto aperto con la fortuna. Proprio sotto la sua gestione la Fiorentina ha vissuto, infatti, uno dei momenti più drammatici, la scomparsa di Astori.

Anche per questo motivo, tornare a Firenze avrebbe un sapore diverso per Pioli, quasi il completamento di un lavoro che, qualche anno fa, aveva dovuto lasciare in sospeso, per un destino avverso ancor più che per una reale mancanza di risultati.

Eppure, nonostate l’ipotesi viola abbia sicuramente un indubbio fascino, c’è chi è convinto che, per il suo futuro, sarebbe stata meglio un’altra soluzione. E si tratta, in particolare, di una soluzione molto più clamorosa, e forse per questo mai realmente considerata.

Ipotesi clamorosa per Pioli, Milan tradito: l’annuncio è incredibile

C’è dibattito, in questi giorni, su Twitter/X e tra tutti gli addetti ai lavori e i massimi opinionisti del calcio italiano. Le grandi manovre in casa Inter tengono banco, e l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra, dopo l’addio di Simone Inzaghi, non riesce a mettere tutti d’accordo.

Tra i tanti osservatori delle cose nerazzurre, anche se da lontano, è stato in realtà Graziano Carugo Campi a lanciare la provocazione forse più grande. Secondo lui, il tecnico ideale per raccogliere l’eredità di Inzaghi sarebbe stato, infatti, proprio Pioli, e per un motivo ben preciso.

“Personalmente ritengo ancora che l’uomo giusto per l’Inter sia Pioli“, ha scritto Carugo Campi sui social, completando così il suo ragionamento: “È curioso che, quando veniva accostato alla Juve, per tutti era bravissimo. Lo accosti all’Inter e le stesse persone ti dicono che è scarso“.

Una provocazione piuttosto importante da parte del noto opioninista. Di motivi per cui, però, l’Inter non ha preso in considerazione un possibile ritorno del tecnico ex Milan ce ne sono diversi. E uno di questi è quello tatuato sul braccio sinistro dello stesso allenatore, che probabilmente sarebbe stato un po’ fuori luogo in una seconda avventura nerazzurra.