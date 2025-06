Disastro Italia, via Spalletti: il sostituto ha già detto sì

Una situazione di grande tensione quella che vive l’Italia di Luciano Spalletti che è stato messo nel mirino della critica nel nostro paese per la pesante sconfitta contro la Norvegia.

Un clamoroso e inaspettato 3-0 quello che ha rimediato l’Italia e ora la situazione è davvero preoccupante. Perché tutti i principali quotidiano sportivo e trasmissioni si concentrano sui tanti errori commessi da parte del ct Spalletti che è quello che rischia più di tutti in questo progetto con la Nazionale.

Un momento davvero delicato quello che vive in questo momento l’Italia che deve capire come accantonare tutto questo che sta succedendo e provare a ripartire più forte di prima con un nuovo progetto. Perché in quello attuale dove c’è Spalletti non sembra esserci più la stessa fiducia di prima.

In questo momento sono in corso delle riflessioni decisive perché nessuno in Federazione ha digerito quello che è stato il pesante ko per 3-0 della Norvegia nei confronti dell’Italia e ora c’è la seria possibilità che possa saltare il primo posto in classifica che avrebbe garantito all’Italia di qualificarsi ai Mondiali 2026 dopo due edizioni in cui non ha partecipato. Occhio quindi alla posizione di Spalletti e ad un possibile disastro con una nuova competizione senza la nostra Nazionale.

Italia, Spalletti cacciato: hanno scelto il nuovo ct

Momento di grande difficoltà questo per la Nazionale dell’Italia che da troppi anni vive momento di drammi e ora anche con Spalletti da commissario tecnico le cose non sono per niente cambiate, anzi.

Da capire quindi ciò che può accadere da un momento all’altro perché ora si parla sempre di più di un addio di Spalletti dall’Italia per puntare su un nuovo allenatore che diventerebbe commissario tecnico al suo posto.

A dare la notizia sono i colleghi di Tuttosport che svelano la possibilità di mandare via Spalletti dall’Italia con la scelta del sostituto che può portare a Claudio Ranieri. Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio, per poi tornare e salvare da pessimi risultati Cagliari e Roma, adesso può arrivare una nuova avventura per lui.

Ranieri può diventare il nuovo ct della Nazionale con l’Italia che prima però deve cacciare Spalletti e bisognerà capire se ci sarà un esonero o arriveranno le sue dimissioni nelle prossime ore.