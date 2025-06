È pronto a lasciare la Juve: l’addio è vicinissimo

Il club bianconero potrebbe salutare uno dei suoi protagonisti nelle prossime settimane: l’addio non è mai stato tanto vicino

Una nuova Juventus sta nascendo. Il cambiamento profondo a cui i tifosi bianconeri speravano di assistere sta prendendo rapidamente forma. Dall’addio di Giuntoli all’arrivo del nuovo dg Damien Comolli, passando per la conferma di Igor Tudor sulla panchina della Vecchia Signora.

Una Juve che ripartirà per vincere e convincere, tanto in Serie A quanto in Champions League. Nel mezzo Mondiale per Club e la sessione estiva di calciomercato che qualche spunto lo sta già fornendo. Si sta valutando, in attacco, il possibile acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani dal PSG: il nazionale francese, in questi cinque mesi alla Juve, ha mostrato senz’altro di essere una punta affidabile.

D’altro canto il tema caldo rimane sempre quello legato agli addii, alle cessioni di pedine che o non rientrano nei piani della dirigenza oppure per motivi contrattuali sono destinati a cambiare aria. C’è un profilo in particolare che già da tempo era sull’elenco dei cedibili di casa Juve: adesso la partenza è solo questione di settimane.

Lo vogliono a tutti i costi: Juve, ecco l’offerta

Il capitolo uscite caratterizzerà buona parte della prima fase del mercato estivo. Ed in casa Juventus, oltre agli incassi derivanti dalla partecipazione alla prossima Champions League, molto dipenderà proprio dagli addii. Uno in particolare, a sorpresa, sembra finalmente avviarsi verso una soluzione che possa risultare più che positiva per la dirigenza bianconera.

Dalla Spagna sono certi: Arthur Melo è pronto a dire addio a titolo definitivo alla Juventus. Il portale iberico ‘Fichajes.net’ sottolinea come il regista brasiliano, che lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito oneroso al Girona, è già tornato a Torino ma solo per poco. Pare infatti, come anche riportato da ‘Sport’, che il club spagnolo sia fermamente convinto nel voler puntare sull’ex Barcellona che, oggi, non rientra nei piani della Juventus.

Una possibilità concreta visto l’ottimo rendimento negli ultimi mesi fornito da Arthur che nella Liga ha collezionato 15 presenze – di cui 10 da titolare – con 945′ in campo. Uno scenario che ‘cozza’, però, con la scadenza contrattuale del centrocampista verdeoro che è ferma al 30 giugno 2026: servirà dunque trovare la soluzione giusta ma il Girona ci sta già pensando.

Non è da escludere l’inserimento di una potenziale contropartita, un nome che piace tanto ai vertici bianconeri: Miguel Gutierrez. Situazione dunque in divenire, con il laterale 23enne che potrebbe essere la chiave giusta per trovare l’intesa per il colpo Arthur: il Girona rimane alla finestra.