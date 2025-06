Lascia il Napoli campione d’Italia, se lo prende il Torino

I tifosi granata sognano in grande, un giocatore del Napoli campione d’Italia è nel mirino del Toro: può succedere davvero, i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto da poche settimane lo scudetto, ma sta già cominciando a perdere pezzi. Il che è normale, rientra in quelle dinamiche del mercato che ogni squadra di calcio deve affrontare al termine della stagione. Tra i tanti giocatori che potrebbero lasciare il club partenopeo in questa estate ce n’è però almeno uno che interessa enormemente al Torino, e che potrebbe essere il primo vero regalo del presidente Cairo al nuovo tecnico Marco Baroni.

Chiusa, non senza amarezza, l’avventura alla Lazio dopo una sola stagione, nonostante un lavoro che non tutti hanno disprezzato, l’ex allenatore biancoceleste si è subito rimesso in gioco. A puntare sul suo talento e le sue qualità, oltre che la sua esperienza, è stato infatti proprio Toro, orfano di Paolo Vanoli, allenatore cui lo stesso presidente Cairo aveva, nei fatti, dato il benservito già dopo l’ultima gara di campionato dei granata.

Sia per il club torinese e torinista, che per il nuovo tecnico, c’è quindi grande voglia di rilanciarsi. E per farlo la cosa migliore potrebbe essere cominciare a lavorare su un mercato in grado, magari non di far sognare i tifosi, ma di riaccendere quell’entusiasmo che, sotto la gestione Cairo, raramente si è avvertita tra la tifoseria.

E un arrivo dalla squadra campione d’Italia potrebbe rappresentare, da questo punto di visto, una bella miccia, un’iniezione di fiducia per un club che si sente grande e che vuole tornare a esserlo anche nei fatti.

Dal Napoli al Torino, l’affare non è impossibile: i granata ci provano

Dall’ampia rosa del Napoli, in realtà, sono più i giocatori che potrebbero interessare al Torino. Non è un segreto, ad esempio, che già nelle scorse sessioni i granata avevano tenuto d’occhio, con particolare attenzione, la situazione del Cholito Simeone, mai come quest’anno tra i maggiori indiziati a lasciare l’azzurro dopo aver messo in bacheca due scudetti, seppur parzialmente da protagonista.

Prima ancora del bomber, Cairo potrebbe regalare al suo nuovo allenatore un altro tipo di giocatore, uno dei suoi pupilli, allenato con grande fortuna già ai tempi dell’Hellas Verona e a lungo corteggiato, senza successo, anche durante la sua ultima stagione in biancoceleste.

Perso Elmas, tornato per il momento al Lipsia al termine del prestito, il Toro avrebbe infatti deciso di puntare con forza su Folorunsho, reduce da una stagione non positiva, trascorsa a metà tra Napoli e Firenze, ma desideroso di rimettersi in gioco e di dimostrare tutto il suo valore.

Quel valore che, proprio sotto la guida di Baroni, era esploso lo scorso anno, permettendogli di rientrare nei convocati per la sfortunata avventura dell’Italia di Spalletti agli Europei. Anche per questo motivo, la meta granata sarebbe più che gradita per il giocatore, bisognoso di trovare una sistemazione in cui possa sentirsi importante per il progetto, come accaduto due stagioni fa.

Resta però da capire che tipo di accordo potranno trovare Cairo e De Laurentiis. Non si può escludere, infatti, che alla fine si possa trovare un compromesso con una soluzione in prestito, magari con diritto oppure obbligo di riscatto solo a determinate condizioni.