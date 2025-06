“Sta radendo al suolo la Juve”: è già tutto finito, tifosi disperati

La Juventus rischia di crollare sotto i suoi colpi, si sta distruggendo quel poco di buono che c’era e le prospettive non sembrano essere davvero ottime

Il nuovo ciclo tecnico è stato affidato alla coppia Comolli-Chiellini, dopo l’allontanamento di Giuntoli, che paga sia la scelta sbagliata di Thiago Motta, sia il mercato da 200 milioni che non ha rispecchiato le aspettative. Serve una netta inversione di tendenza.

La Juventus è riuscita con le unghie e con i denti ad agguantare il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono rimasti in lotta con la Roma e con la Lazio fino all’ultima giornata e solo grazie alla sofferta vittoria di Venezia hanno centrato l’obiettivo minimo stagionale.

Tudor alla fine è stato confermato almeno per il Mondiale per club e non è da escludere che possa anche restare per l’inizio del prossimo anno. Del valzer delle panchine si è parlato in lungo in largo, con mezza Serie A coinvolta dal cambio di allenatore. La Roma ha chiuso per Gasperini, togliendolo proprio alla Juve, l’Inter è andata su Chivu, la Lazio Sarri, il Milan Allegri, il Torino Baroni e la Fiorentina probabilmente su Pioli. L’Atalanta non ha voluto scossoni e alla fine ha preso Juric, per proseguire sullo stesso stile di gioco avuto con il Gasp.

La Juventus ha cambiato tutto lo staff dirigenziale: ci sono grossi dubbi sulle scelte

In molti ipotizzano una sorta di rivoluzione in casa Juve a livello dirigenziale, che toccherà molto di più del semplice direttore sportivo. Giuntoli ha salutato la compagnia e non fa più parte della Vecchia Signora, con il suo posto che è stato preso dalla coppia Damien Comolli, ex Tolosa e Giorgio Chiellini, già inserito nell’organigramma dallo scorso anno.

Starà a loro due rimettere le cose a posto e provare a far tornare vincente la Juventus. Al momento però, le prime mosse non sembrano aver convinto tutti. Un grande esperto di cose bianconere, Graziano Carugo Campi, ha scritto su X: “Comolli sta radendo al suolo la Juventus. O è un genio, o è un Napoleone scappato da Mombello”. Lavorare con questa pressione non sarà semplice a Torino, ma la speranza dei tifosi è che John Elkann sappia quel che faccia, nell’affidarsi a queste nuove figure.