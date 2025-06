Calciomercato Lazio: primo acquisto dal Napoli, lo vuole Sarri

Sorpresa in casa Lazio: il primo acquisto potrebbe arrivare dal Napoli? Valutazioni in corso da parte del club, che dopo l’arrivo di Sarri è pronto a mettere a segno un grande acquisto.

Arrivano nuove indiscrezioni ci mercato sul futuro della Lazio, che ha deciso di richiamare in panchina Sarri. Il ritorno del Comandante apre a dei nuovi scenari anche riguardo il calciomercato con l’allenatore che ha già fatto la lista della spesa.

Ecco perché, secondo le prime indiscrezioni, l’allenatore ha chiesto al proprio club l’arrivo di un attaccante che può arrivare proprio dal Napoli.

Cresce l’entusiasmo in casa Lazio dopo il ritorno in panchina di Sarri. C’è un grande lavoro da fare per il ds Fabiana che, in queste ore, ha messo nel mirino un giocatore di proprietà del Napoli.

Fresco vincitore dello Scudetto, il ragazzo potrebbe prendere in considerazione la possibilità di lasciare gli azzurri, dove non è titolarissimo.

Lazio: Sarri prende un giocatore del Napoli?

Pupillo del tecnico toscano, che l’aveva già chiesto in passato al suo vecchio presidente, questa volta l’affare può andare in porto anche grazie alla possibile cessione del big che può lasciare la Lazio nel corso di questa finestra di calciomercato.

Un intreccio particolare che ha trovato già il benestare dell’allenatore, disponibile all’idea di sostituire Castellanos con l’attaccante del Napoli.

Ovviamente, c’è bisogno di tempo anche perché sul giocatore azzurro c’è una folta concorrenza con diverse società italiane che hanno già messo gli occhi sul giocatore che, quindi, non interessa solo alla Lazio ma anche ad altri club.

Sarà, quindi, una bella sfida per il giocatore che sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare Napoli in questo mercato estivo 2025.

Raspadori Lazio: nuovi aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la Lazio ha messo nel mirino Giacomo Raspadori. Il club biancoceleste, infatti, sta valutando la possibilità di cedere Castellanos per 30 milioni di euro per sostituirlo con l’ex Sassuolo, che resta in uscita da Napoli.

Sull’attaccante ci sono anche Bologna, Inter e Roma ma la Lazio è sul pezzo, anche grazie a Sarri che ha chiesto a Lotito l’acquisto di Rasapdori. La società ci proverà anche se la concorrenza è davvero alta per l’attaccante, che contro la Moldavia è andato a segno con la maglia della Nazionale.