Hanno scelto Nicola, resta in Serie A: incontro e firma

Arriva la svolta per il club di Serie A che ha deciso di affidare la panchina a Davide Nicola, che si è appena liberato dal Cagliari.

Mister salvezza, che anche quest’anno ha condotto una stagione super portando il risultato a casa, è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Italia: ecco dove.

Chiusa una porta si apre un portone. E’ questo il motto per ogni lavoratore, anche nel mondo del calcio. Vale lo stesso per Davide Nicola che, di sicuro, non si aspettava l’addio da Cagliari.

Dopo aver chiuso la stagione con la salvezza, aveva chiesto alla società delle garanzie per il futuro. Alla fine, però, a pagare, per decisione del presidente Giulini, è stato proprio Nicola che si è ritrovato fuori dal progetto Cagliari.

Un addio sofferto, per l’allenatore, che però gli ha consentito di trovare un’altra squadra in Serie A.

Nicola torna subito in panchina? Chi lo prende

Il tecnico che in questi anni, a sun di risultati, ha conquistato la fiducia degli addetti ai lavori, è pronto ad intraprendere una nuova avventura nel campionato italiano.

Con l’etichetta del tecnico salvatore, che ogni anno raggiunge l’obiettivo salvezza per le squadre che lottano per quel traguardo, questa volta un’altra società è pronta ad affidarsi a lui.

Infatti, dopo l’addio di Cagliari, c’è il Lecce che ha messo gli occhi su Nicola per la prossima stagione. Con Giampaolo a rischio, la società giallorossa intende cautelarsi ed ha chiesto informazione all’allenatore che sembra aver dato disponibilità nel guidare il club salentino.

C’è dunque questo cambio che potrebbe portare dei benefici alla squadra, con Nicola pronto ad affrontare questa nuova sfida in una piazza calda che è pronta ad affrontare un altro campionato di Serie A.

Lecce Nicola: per Giampaolo è arrivato il momento dei saluti?

Nonostante una stagione positiva, chiusa con una salvezza all’ultima giornata contro la Lazio con una vittoria che resterà nella storia, il Lecce è pronto a cambiare allenatore per affidarsi a Davide Nicola.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, in attesa di sciogliere i dubbi sul futuro di Giampaolo, Pantaleo Corvino ha sondado la disponibilità di Nicola che può essere il nuovo allenatore del Lecce.

Si attendono, quindi, sviluppi riguarda questa situazione con le prossime settimane che saranno decisive, in un modo o nell’altro.