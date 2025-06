Italia, via anche Gravina? Ranieri CT con il nuovo presidente

La Nazionale italiana si prepara alla rivoluzione con il nuovo Commissario Tecnico nel nome di Claudio Ranieri.

Questa sera c’è l’ultima con la Moldavia per Luciano Spalletti che, in una conferenza stampa ha annunciato il suo esonero come un fulmine a ciel sereno. Uno scossone inaspettato non perché non possibile, a seguito dei risultati sportivi, ma per il fatto che sia arrivato per voce diretta sua e non della Federazione stessa.

Al centro delle polemiche, infatti, c’è anche Gravina. Nel corso della sua Presidenza in FIGC, dopo esser stato anche rieletto con mandato fino al 2028. Ma non sono da escludere dimissioni eventuali, che potrebbero portare una conseguenza non da poco: l’elezione di una nuova figura da presidente della FIGC che, tutta l’Italia aveva già dimostrato di volere: una figura giovane e che possa mettere d’accordo tutti, in quanto uno dei migliori calciatori dell’intera storia del calcio italiano.

Dimissioni anche per Gravina? Spunta l’ipotesi con Claudio Ranieri

Come hanno fatto sapere da Sky Sport, il nome scelto per la panchina dell’Italia è quello di Sir Claudio Ranieri.

L’allenatore che ha risolto i problemi alla Roma è la primissima figura scelta per il momento più difficile che sta vivendo, in questo decennio, la Nazionale di calcio in Italia. Claudio Ranieri è la figura scelta dal popolo, prima ancora che dal presidente Gravina, sul quale sono nate non poche polemiche social tra chi chiede a gran voce le sue dimissioni.

Un mandato difficilissimo il suo e senza risultati – ad eccezione dell’Europeo vinto con Mancini -, arrivato dopo quanto successo con Tavecchio, ex numero uno in FIGC e che aveva visto la prima eliminazione tra le due competizioni nel 2018 al Mondiale che non ha visto l’Italia tra le partecipanti né in Russia prima, né in Qatar poi nel 2022. Adesso, col Mondiale che l’Italia vuole vivere almeno da squadra qualificata – non si chiede da protagonista, quantomeno da partecipante -, a rischio addio è anche Gravina. E il popolo, oltre a Claudio Ranieri, sui social, si è esposto: vuole una figura come quella di Alex Del Piero.

Ranieri CT: l’Italia vuole un cambio totale in FIGC

Difficile ipotizzare la realizzazione di un cambio con Del Piero come numero uno in FIGC. L’ascesa alla presidenza di Del Piero risultava possibile quando ci sono state le elezioni, che hanno visto poi Gabriele Gravina come scelta in FIGC.

Così come Alex Del Piero, in passato, è figurato anche il nome di Giuseppe Bergomi, così come quello di Bruno Giordano. L’Italia in ogni caso, in questo momento molto difficile che sta vivendo il sistema del calcio italiano, chiede a gran voce anche le dimissioni di Gravina, considerando il fallimentare mandato che ha vissuto fino a questo momento.