Milan, cambia il futuro di Theo Hernandez: l’hanno convinto

Si parla tanto di quello che sarà il nuovo progetto del Milan e del futuro di alcuni big come Theo Hernandez che è in scadenza di contratto nel 2026 e sembra essere vicino alla cessione.

Il club rossonero spera di ripartire dopo anni deludenti e ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio le scelte di calciomercato che può fare ora la società. Dopo la cessione di Reijnders il Milan può anche sacrificare altri pupilli dei tifosi e ci sono delle nuove valutazioni ora da fare che riguardano proprio il futuro di alcuni giocatori e punti di riferimento del Milan in campo e fuori. Tra questi occhio a quello che può accadere con Theo Hernandez, Leao e Maignan.

Perché da diverse settimane si parla di quella che è la posizione del Milan con Theo Hernandez che è in scadenza il prossimo anno e senza un rinnovo rischia di dover lasciare il club rossonero nonostante il forte legame che si è creato con tutto l’ambiente.

Non una situazione facile quella del Milan che dovrà provare a ripartire con un nuovo progetto, ma in casa rossonera c’è fiducia perché dopo l’arrivo di Tare e Allegri adesso può sbloccarsi anche il mercato in entrata viste anche le prime cessioni che sono state fatte e programmate. Occhio al futuro di Theo Hernandez, il suo trasferimento in Arabia Saudita è saltato.

Calciomercato Milan: cambia il futuro di Theo Hernandez

Salta il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia e ora cambia tutto per il Milan. Il club rossonero sta già valutando quelle che possono essere le prossime mosse per far felice Allegri perché dopo l’addio di Reijnders ci saranno anche altri giocatori che possono lasciare il club e occhio ai nomi dei migliori giocatori.

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Milan è pronto a vendere anche Theo Hernandez, Maignan e Leao. I migliori giocatori del club possono andare via per far partire un nuovo progetto abbattendo i costi visto che il prossimo anno il Milan non parteciperà alle Coppe.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la decisione di Theo Hernandez che ha rifiutato l’Al-Hilal dopo che il club rossonero aveva raggiunto un accordo sui 35 milioni di euro per lasciarlo andare. Cambia il futuro di Theo che spinge per restare in Europa e ora sembra sempre più vicino al giocatore l’Atletico Madrid.

Il Milan si aspetta di incassare almeno 30 milioni per la cessione di Theo Hernandez all’Atletico Madrid. Saranno decisive le prossime ore per capire se si raggiungerà un accordo.