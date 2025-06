Spalletti come Mancini, accordo con un club: sarà il più pagato

Luciano Spalletti dice addio all’Italia, prima però scenderà in panchina un’ultima volta da commissario tecnico della Nazionale e poi potrà pensare alla sua prossima avventura.

Un momento davvero complicato quello vissuto in questi mesi dal ct dell’Italia che è stato fatto fuori dal progetto. Ora ci sono delle novità in merito a quello che può accadere proprio per il futuro di Spalletti che valuta anche nell’immediato la sua prossima avventura. In questo momento il commissario tecnico della Nazionale dovrà giocare la prossima partita di qualificazioni ai Mondiali contro la Moldava e poi saluterà vista la decisione presa dalla FIGC.

Ci sono delle novità che riguardano la scelta proprio che farà successivamente Spalletti che è stato fatto fuori dall’Italia perché per lui sembrano già pronte delle nuove offerte che possono cambiare il suo futuro anche da subito.

E’ finita nei peggiori dei modi e dopo pochissimo l’avventura tra Spalletti e la Nazionale dell’Italia perché adesso, dopo le tante critiche, gli Azzurri dovranno provare a rimettersi in piedi e cercare di evitare uno dei peggiori disastri sportivi di sempre per il mondo del calcio italiano. Una terza edizione del Mondiale di fila senza l’Italia potrebbe essere davvero indimenticabile in senso negativo.

Spalletti lascia l’Italia: nuova avventura per lui

Ci sono già tante voci di calciomercato che riguardano quella che può essere la prossima scelta di Spalletti che lascia il ruolo da ct e può diventare il nuovo allenatore di un altro club. Dopo l’esperienza a Napoli dove ha lasciato da vincitore di uno scudetto, adesso ci sono delle novità che riguardano quella che può essere la scelta del tecnico che può firmare di nuovo con un club.

E’ stato proprio Luciano Spalletti in conferenza stampa a rispondere ad alcune domande sul proprio futuro. Infatti, il ct che lascerà in queste prossime ore ufficialmente la guida della Nazionale, ha spiegato che non sa ancora cosa farà e se firmerà da subito con un altro club per tornare in panchina già in questa prossima stagione che inizierà in estate.

Spalletti in questo momento è finito nel mirino della Juventus in Italia, ma anche di squadre straniere e in modo particolare in Arabia Saudita dove ci sarebbero delle società pronte a convincerlo a firmare un contratto ricchissimo per essere tra i più pagati di sempre. Dopo Mancini anche Spalletti può lasciare l’Italia e firmare in Arabia Saudita.