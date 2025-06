Dal Barcellona al Milan, regalo coi fiocchi per Allegri

Massimiliano Allegri ha tutti i motivi per essere contento: il Milan sta per regalargli un campione, arriva dal Barcellona.

Massimiliano Allegri si aspetta regali importanti dal calciomercato estivo. Il tecnico livornese ha accettato di tornare a guidare il Milan a distanza di 11 anni ma al tempo stesso ha chiesto alla dirigenza rossonera rinforzi di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione. Allegri, assieme a Tare, Ibrahimovic e Moncada, dovrà valutare attentamente anche la posizione di diversi giocatori della rosa che – stando alle ultime indiscrezioni – potrebbero lasciare presto Milanello.

Tra questi c’è anche Mike Maignan: il portiere francese è reduce da una stagione davvero sottotono e molto lontana dal rendimento a cui aveva abituato tutti i tifosi milanisti nelle precedenti annate. Il contratto di Maignan scade nel 2026 e ormai da tempo le trattative per arrivare a un rinnovo sembrano essersi arenate.

Ormai non paiono esserci più dubbi: già nelle prossime settimane si dovrebbe arrivare alla separazione, anche perché Maignan ha detto sì al Chelsea e non vede l’ora di trasferirsi in Premier League (si parla di un’offerta da 20 milioni). La buona notizia è che però la dirigenza rossonera ha già individuato il miglior sostituto possibile del portiere transalpino.

Milan, che colpo: arriva il campione dal Barcellona

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, pare che il club di via Aldo Rossi abbia cominciato a muoversi in maniera molto concreta per Marc André Ter Stegen. I blaugrana sembrano intenzionati a continuare con Wojciech Szczesny come portiere titolare e per questo l’esperienza del portiere tedesco in Catalogna potrebbe ormai essere giunta al capolinea.

Ter Stegen è al Barcellona dalla stagione 2014/2015: arrivato dal Borussia Moenchengladbach per 15 milioni di euro, l’estremo difensore tedesco ha conquistato un posto da titolare due stagioni più tardi. Da quel momento in poi, però, il numero uno del Barcellona è stato sempre lui, tranne che in questa annata a causa del pesante infortunio al tendine rotuleo che ha costretto i catalani a ingaggiare Szczesny (nonostante il portiere polacco avesse già optato per il ritiro dal calcio giocato).

Sono in tutto 422 le presenze di Ter Stegen con la maglia blaugrana: uno score che potrebbe interrompersi se davvero il Milan deciderà di affondare il colpo già nei prossimi giorni. Per ora non c’è stato ancora nessun contatto tra i due club ma l’impressione è che qualcosa si muoverà presto.