Il nuovo allenatore della Juve è stato già annunciato: addio a Tudor

La Juventus sta già lavorando al nuovo allenatore: Tudor è ai saluti, annuncio clamoroso sul nome del sostituto

Tempo di ribaltoni nel calcio italiano. L’esonero di Spalletti dalla Nazionale italiana ha riacceso, in qualche modo, quel valzer di panchine che già da qualche settimana sta animando la nostra Serie A, con particolare attenzione a tutte le big. E anche la Juventus, che sembrava aver scelto di dare fiducia a Tudor ben oltre il Mondiale per Club, potrebbe alla fine scegliere di gettarsi nella mischia, allontanando il tecnico croato per ripartire con un nuovo nome e un progetto rinnovato.

Nulla è ancora definitivo e ufficiale. La sensazione, dalle parti di Torino, e non solo, è che il Mondiale per Club possa dare indicazioni più serie del previsto su quello che potrà essere il futuro di Tudor. Dovesse, infatti, la squadra bianconera, pur con una rosa non tra le più forti, ben figurare nella competizione, immaginare che la dirigenza possa mettere alla porta l’allenatore sarebbe complicato.

Diverso il discorso in caso di percorso non proprio positivo. Non avendo già una fiducia totale da parte del club, in caso di cammino difficoltoso al Mondiale, Tudor sarebbe quasi certamente sollevato dall’incarico, soprattutto adesso che i vertici sembrano aver individuato il suo sostituto. E sarebbe un sostituto decisamente clamoroso, in grado di lasciare tutti i tifosi a bocca aperta.

Clamoroso in casa Juventus, ribaltone in panchina: addio Tudor, arriva lui

Dall’annuncio dell’esonero di Spalletti, in molti hanno immaginato uno scenario che non avrebbe nulla di apocalittico, ma anzi sembrerebbe piuttosto logico. Liberato dalla Nazionale, l’ex tecnico del Napoli avrebbe bisogno di ripartire da una big del nostro campionato, e in questo momento l’unica panchina di una grande potenzialmente libera è proprio quella bianconera.

Il matrimonio tra le parti s’ha da fare, quindi. O almeno tutto farebbe pensare che si possa fare, anche in tempi non proprio brevissimi. Eppure, c’è chi è convinto che, al di là della stima per Spalletti, il nome scelto dalla dirigenza bianconera per sostituire Tudor sia un altro, totalmente diverso. E non è certo un nome in grado di accendere l’entusiasmo della piazza.

Il nuovo allenatore bianconero potrebbe arrivare dalla Francia: gli indizi portano a Bruno Genesio. Lo ha rivelato, senza troppi giri di parole, un grande esperto di Juventus, il giornalista Gigi Moncalvo, ai microfoni di Radio CRC: “Comolli ingaggerà un allenatore scelto dall’algoritmo che è Bruno Genesio, attuale tecnico del Lille. Il povero Tudro farà i Mondiali negli Stati Uniti e quando avrà finito gli diranno di andar via“.

Uno scenario clamoroso che spaventa molti tifosi, visto che parlare di “algoritmo” nel calcio, dopo quanto accaduto al Milan, non è proprio sinonimo di successo. Chissà che questa ipotesi possa però saltare del tutto dopo l’esonero di Spalletti. Perché, con tutto il rispetto per Genesio, è chiaro che un tecnico come l’ormai ex CT possa rappresentare ben più di una tentazione per una società ambiziosa come quella juventina.