La Juve vende Koopmeiners: destinazione a sorpresa

Annata deludente per Koopmeiners che ha disposizione il Mondiale per Club per far ricredere i tifosi bianconeri. Intanto, la Juventus si prepara a cedere l’olandese, che ha ancora tanto mercato in Italia ed in giro per l’Europa.

Numeri al di sotto delle aspettative per il giocatore, arrivato dall’Atalanta per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Il trequartista non è mai entrato in sintonia con Thiago Motta e neanche con Tudor, che ha fatto a meno di lui nel finale di stagione a causa di un problema fisico.

In questa stagione, infatti, Koopmeiners ha disputato 28 partite in campionato, 2 in Coppa Italia e 9 in Champions League, mettendo a segno appena 4 reti. Adesso avrà la possibilità di rifarsi e conquistare la fiducia dell’ambiente juventino, che avrà modo di vederlo e giudicarlo nel prossimo Mondiale per Club.

Ma il futuro è tutto una grande incognita, con i bianconeri che sono pronti a cedere Koopmeiners: ecco dove.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione sul futuro di alcuni giocatori della Juventus, che hanno deluso nella loro prima esperienza in bianconero.

Il mercato di Giuntoli, fatto lo scorso anno, è sotto accusa con la proprietà che vuole correre ai ripari anche per abbassare il monte stipendi e provare a rientrare negli investimenti fatti.

Dunque, la permanenza alla Juventus di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners è in dubbio.

Juventus: cedono Koopmeners

Nessuno si sarebbe aspettato un rendimento del genere dai parte dei tre super acquisti della Juventus della passata stagione. Infatti, tutti hanno deluso le aspettative della società che per questa ragione sta riflettendo riguardo il loro futuro.

Infatti, non è utopia immaginare una cessione da parte di Douglas Luiz, che può tornare in Premier League dopo appena12 mesi dal suo arrivo in Italia. E non è neanche fantasioso pensare ad un addio di Nico Gonzalez, che pare non aver convinto neanche Tudor.

Infine, c’è la questione Teun Koopmeiners che tornerà a disposizione per il Mondiale per Club dopo aver saltato il finale di campionato a causa di un problema al tendine.

Tutte situazioni, queste, che saranno affrontate dall’area tecnica che valuterà il da farsi subito dopo la fine della competizione Fifa.

Chi può prendere Koopmeiners?

Ci sono varie possibilità per il calciatore, che dopo appena un anno può salutare la Juventus per andare in un nuovo club. Se dovesse esserci la certezza della sua cessione, allora vari club di Serie A potrebbero farsi avanti per provare ad acquistare Koopmeiners. Inter, Milan e Roma, sono tre potenziali acquirenti, considerando anche l’arrivo di Gasperini a Trigoria i giallorossi sono più che una possibilità.

Non resta che attendere, dunque, l’evolversi della situazione e il rendimento dell’olandese al Mondiale per Club. Una prova positiva del giocatore potrebbe convincere la Juventus a tenerlo ancora per un altro anno.