Lautaro Martinez, arriva una clamorosa decisione: tifosi a bocca aperta

Tifosi nerazzurri di stucco: dopo il repentino addio di Simone Inzaghi, anche da Lautaro Martinez arriva una clamorosa decisione

Denzel Dumfries si conferma un giocatore di spessore internazionale rendendosi protagonista, per l’ennesima volta, di un’ottima prestazione con la Nazionale olandese. L’esterno dell’Inter, infatti, ha realizzato il secondo gol nel match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, vinto 2-0 dagli Orange contro la Finlandia mentre Stefan De Vrij è subentrato a inizio ripresa.

Tre punti anche per Marko Arnautovic, con la sua Austria che a domicilio ha mandato a tappeto la Romania per 2-1. Solo un pari casalingo a reti inviolate contro la Serbia per l’Albania di Kristjan Asllani. Insomma, il finale da incubo della stagione appena andata in archivio, culminato nella debacle nella finale di Champions League, è alle spalle, con i nerazzurri che sono già proiettati ai prossimi impegni, in particolare il Mondiale per Club.

Avventura negli States, che ospiteranno la ricchissima rassegna mondiale per club, che, come è noto, non vedrà sulla panchina nerazzurra Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita dove sarà ricoperto d’oro dall’Al-Hilal. Ma il repentino addio del tecnico piacentino non è l’unica clamorosa decisione in casa della ‘Beneamata’ visto che anche da Lautaro Martinez arriva un’inattesa decisione che lascia di stucco i tifosi.

Lautaro Martinez si dà…al basket: avvistato al match del fratello Jano

Ultimi giorni di relax per i nerazzurri prima del debutto al Mondiale per Club contro la squadra messicana del Monterrey, in calendario il 17 giugno 2025 alle 18.00, ora di Los Angeles dove si disputerà il match. Ebbene, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha approfittato della minivacanza concessa dalla dirigenza interista per fare ritorno a casa, nella sua Argentina.

Una vacanza per il ‘Toro’ nerazzurro all’insegna dell’amarcord, con tanto di visita alla foresteria del Racing Avellaneda guidata da Diego Milito, uno degli eroi del triplete, con cui ha esordito in prima squadra dopo un anno nel settore giovanile, e degli affetti familiari. Infatti, Lautaro Martinez si è concesso una sortita alla ‘Bombonerita’ per assistere al match, valido per i playoff del campionato argentino di basket, tra i padroni di casa del Boca Juniors e il Ferrocarril Oeste, team dove milita il fratello Jano.

Annunciato dallo speaker, il ‘Toro’, felpa nera con cappuccio calato sulla testa, è stato fatto oggetto di un’ autentica ovazione da parte dei tifosi degli Xeneizes, alcuni dei quali però hanno intonato poco dopo un canzonatorio coro all’indirizzo del Racing. Lautaro Martinez, però, non ha portato fortuna al Ferrocarril Oest che, nonostante la buona prova di Jano, autore di 11 punti, cinque assist e tre rimbalzi, è stato nettamente sconfitto per 85-71 dal Boca Juniors.