Ultim’ora Italia, addio Spalletti: il sostituto è un ex Juve

Ipotesi clamorosa per la panchina della Nazionale: un ex Juventus può essere l’erede di Spalletti, cosa sta succedendo

L’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale è terminata. L’ex commissario tecnico è stato sollevato dall’incarico da parte del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Fatale è stata, per l’ex allenatore del Napoli, la serata piovosa e uggiosa di Oslo, quella del tracollo dell’Italia contro i giganti della Norvegia, capaci di umiliare i nostri con un netto 3-0. Una caduta clamorosa che potrebbe, incredibilmente, aprire le porte a uno scenario assurdo: il nuovo CT potrebbe essere un ex Juventus.

Mentre il nome di Spalletti viene già accostato alle panchine di tante squadre, soprattutto italiane (e in particolare alla stessa Juventus), il tema più caldo per gli appassionati di calcio resta il suo sostituto sulla panchina più importante, quella della Nazionale.

E se i nomi più caldi restano quelli di Claudio Ranieri, reduce da una stagione storica con la Roma, e quello di Stefano Pioli, attuale tecnico dell’Al-Nassr ma pronto a rientrare in Italia in questi giorni. Tra i due litiganti, chissà che a godere non possa essere però un terzo incomodo, un nome clamoroso che potrebbe lasciare davvero tutti a bocca aperta.

Italia, dopo Spalletti si punta un ex Juventus: ipotesi incredibile, cosa sta succedendo

Nella ridda di nomi che si stanno susseguendo dalla notizia dell’esonero di Spalletti, da Ranieri, appunto, a quel Mancini che, solo pochi giorni fa, aveva teso la mano alla Federazione ammettendo di aver sbagliato a lasciare il proprio posto per farsi sedurre dai petroldollari della nazionale saudita, a farsi largo nelle ultime ore è un nome non proprio suggestivo, ma di certo sorprendente.

Un ex allenatore della Juventus potrebbe essere, infatti, secondo qualcuno l’uomo giusto per rilanciare questa Nazionale così confusionaria. D’altronde, si tratterebbe di un allenatore di indubbio talento, anche se reduce da un’esperienza tutt’altro che positiva.

A lanciare l’ipotesi, per certi versi suggestiva, è stato tra il serio e il faceto il giornalista Maurizio Crosetti sul suo account Twitter/X: “Thiago Motta in Nazionale e non se ne parli più“.

E anche se può sembrare una boutade, considerando quanto bene abbia fatto in passato Motta con la maglia della Nazionale, e quanto abbia dimostrato talento anche in panchina, prima di bruciarsi inesorabilmente sulla panchina della Juve, chissà che non possa diventare proprio lui l’uomo della provvidenza per la Nazionale azzurra.

Difficile, sicuramente. Ma non impossibile, come più volte ha dimostrato questo pazzo mondo del calcio in grado di regalarci ogni giorno qualcosa di mai visto prima, fosse anche un allenatore esonerato ma mandato lo stesso in panchina per un’ultima volta.